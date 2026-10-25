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Política

Lula vota em SP e diz que não imaginava disputar eleição com miliciano

Presidente disse que Flávio Bolsonaro não faz o menos esforço para contar a verdade
Fernando Keller

Fernando Keller

LULA FAZ ATO DE CAMPANHA NA AV PAULISTA
SP - LULA/SP - GERAL - Discurso de Rosângela "Janja" Lula da Silva,, Primeira-Dama, durante grande ato de campanha de Lula realizado na Avenida Paulista neste Domingo (11). O atual Presidente busca garantir a reeleição para a Presidência da Republica e reverter um primeiro turno desfavorável, onde terminou cerca de 2% atrás do rival Flávio Bolsonaro (PL). WALMOR CARVALHO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Lula (PT) votou neste domingo (25) em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Após registrar o voto, o petista voltou a chamar o adversário Flávio Bolsonaro (PL) de miliciano.

Lula afirmou que não imaginava, em 50 anos de vida política, disputar uma eleção com um miliciano.

Eu nunca imaginei disputar uma eleição com uma pessoa desqualificada, moralmente, eticamente, pessoalmente. Nunca imaginei disputar uma eleição com um miliciano que não faz o menor esforço para contar uma verdade.Lula

O presidente também voltou a agradecer o apoio que recebeu dos eleitores durante o segundo turno.

A campanha se viu mais forte que a da sociedade neste país. O que eu vi neste segundo turno foi algo, eu diria, do ponto de vista sociológico. quase que inexplicável. Não foi partido político, não foi sindicato, não foi igreja, não foi eu nem o Alckmin. Ou seja, o povo foi para a rua para defender as suas conquistas.Lula

Lula chegou ao local de votação por volta das 9h40, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB).

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