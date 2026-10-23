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Mãe de Ana Clara vai a debate da ‘Globo’; morte da menina é tratada por Lula e Flávio

Senador atuou como advogado do policial militar acusado de ter efetuado disparo que acertou a menina

Jovem Pan

Cristiane Gomes da Silva
Cristiane Gomes da Silva na plateia do debate da 'TV Globo' Reprodução/X @samiabomfim

A mãe de Ana Clara Gomes de Machado, Cristiane Gomes da Silva, compareceu nesta sexta-feira (23) ao debate presidencial promovido pela TV Globo. A morte da menina de 5 anos foi tratada durante o encontro.

Ao responder questionamento do senador Flávio Bolsonaro (PL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mencionou a presença de Cristiane. “Ela e o Brasil inteiro gostariam de saber por que um senador da República evita um policial de ser julgado”, declarou Lula.

Dirigindo-se a Cristiane, Flávio disse que quer ajudá-la a descobrir quem matou a filha dela. “Tenho a confiança de que não foi esse policial; ele sequer foi julgado ainda”, afirmou o senador.

Flávio atuou como advogado do policial militar Bruno Dias Delaroli. O PM foi acusado de ter efetuado o disparo de fuzil que matou a menina. O caso ganhou repercussão após o debate da Band, no domingo (18).

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