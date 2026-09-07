Malafaia faz apelo ao STF para afastar Moraes: ‘Tem que tomar impeachment’

A declaração foi feita durante ato na Avenida Paulista promovido pelo candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) contra Moraes e o presidente Lula

O pastor Silas Malafaia disse nesta segunda-feira (7) que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes “transformou a liberdade de expressão em crime de opinião” e pediu pelo impeachment do ministro.

A declaração foi feita durante ato na Avenida Paulista promovido pelo candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) contra Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Moraes usa essa vergonha, essa imoralidade, para tentar atingir o André Mendonça. Não vim aqui fazer defesa de ministro, mas vim apelar a todos os ministros do STF. Não é possível, Moraes tem que ser afastado e tomar um impeachment.” Silas Malafaia

Malafaia também defendeu “instituições fortes” e diz que “desgraçar o Supremo é arrebentar com a democracia e com a República”.

Na semana passada, o ministro do STF André Mendonça enviou ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, o pedido de abertura de inquérito contra o também ministro Alexandre Moraes, após relatório da Polícia Federal (PF) apontar indícios de relação entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, atualmente preso por fraudes no Banco Master.



Em resposta, na quinta-feira (3), Moraes encaminhou a Fachin um pedido de investigação contra a atuação do Mendonça na relatoria de processos relacionados às operações Sem Desconto e Compliance Zero, da Polícia Federal.​​

​Horas antes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a anulação da investigação sobre conversas de Moraes e Vorcaro. ​​



​Na sexta-feira (4), o presidente do Supremo estabeleceu o prazo de cinco dias para que o ministro André Mendonça e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestem sobre o caso​.

Ato na Paulista

Flávio Bolsonaro realizou nesta segunda-feira, feriado de Independência do Brasil, um ato na Avenida Paulista, que levou apoiadores às ruas. O evento foi marcado por duas ações: oração e predido de esclarecimento sobre as últimas informações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O ato, que começou por volta das 15h e terminou por volta das 16h45, começou com uma oração do Pai Nosso, e os pedidos de oração seguiram entre os outros participantes que falaram no ato, como: o presidente do PL, Valdermar Costa Neto, o vice de Flávio, Alfredo Gaspar (PL-AL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o pastor Silas Malafaia e os candidatos ao Senado por São Paulo, Guilherme Derrite e André do Prado.

Flávio associou Alexandre de Moraes ao candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que quem vota em Lula, está votando em Alexandre de Moraes. “Vamos acabar com o consórcio de Lula e Moraes”, declarou Flávio. Em outro momento, o senador puxou o coro de “Fora Lula, fora Moraes” e associou sua candidatura ao legado político do pai. “Eu quero que os persecutores me escutem muito bem: vai ter Bolsonaro na Presidência, sim.”

Durante sua fala, Flávio relembrou a facada sofrida pelo pai em setembro de 2018, e disse que faz campanha de colete a prova de bala. “Eu coloco meu peito na frente do povo braisleiro porque sei que no fundo o povo brasileiro é o colete do Brasil. É o colete que defende a democracia hoje”, declarou.