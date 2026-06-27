Marília Campos elogia nomes do MDB e PSB e falará com Lula contra candidatura do PT em MG

Ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) fez mais um gesto neste sábado, 27, contra a pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do PT para que ela seja candidata ao governo de Minas Gerais.



Ela elogiou os pré-candidatos a governador Gabriel Azevedo (MDB) e Jarbas Soares (PSB) durante uma agenda de campanha em Montes Claros (MG) ao lado deles. O compromisso e o gesto da ex-prefeita foi antecipado pela Coluna do Estadão.



Após o evento, os três concederam entrevista à imprensa conjuntamente. Marília reforçou que é pré-candidata ao Senado e que dirá isso ao presidente do PT, Edinho Silva, com quem deve ter uma conversa ainda neste fim de semana. Ele foi enviado a Minas Gerais por Lula para convencer a ex-prefeita a disputar o Palácio Tiradentes.



“A minha discussão não é dar um ‘não’ ou um ‘sim’. A minha discussão é apresentar uma proposta onde defendo uma estratégia para ganhar as eleições, tanto para governo, como para o Senado, e também para eleger uma boa bancada de deputados federais e estaduais para ajudar na construção da governabilidade do presidente Lula. E é isso que vou apresentar para o presidente Lula”, disse Marília em Montes Claros.



Não está claro quando ela conversará com o presidente do partido A ex-prefeita não participou das agendas realizadas por Lula na semana passada em Minas, o que foi interpretado como o sinal mais forte de seu descontentamento com a articulação.



Marília também não participou de uma reunião de integrantes do PT mineiro com Lula na quarta-feira, 24, em que a decisão de lançar candidato próprio foi reafirmada. A pressão sobre a ex-prefeita de Contagem cresceu ainda mais após o encontro.



Em Montes Claros, a petista disse “gostar muito” de Soares e que Azevedo tem demonstrado “muita disposição e consistência” em suas propostas para Minas Gerais.



Marília afirmou que trabalhará por uma frente ampla com MDB, PSB e o PDT, que tem como pré-candidato o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT). O recado dela é claro: seu desejo é permanecer como concorrente ao Senado, enquanto a chapa é encabeçada por uma dessas siglas.



“Tem uns que preferem o Jarbas, tem outros que preferem o Gabriel, mas eu acho que a discussão não é de preferência. […] E nós vamos, a partir dessa estratégia definida, (discutir) qual é o melhor nome para ser o candidato a governo e eu como pré-candidata ao Senado”, declarou ela.



Gabriel Azevedo retribuiu os elogios, disse que Marília “transborda o PT” e demonstrou disposição para construir a aliança mencionada pela ex-prefeita.



“Se Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e Carlos Lacerda sentaram-se numa mesa para defender a democracia, ‘ai’ daqueles que acham que é impossível se sentar para conversar com o diferente”, afirmou ele.



Jarbas Soares, por sua vez, disse que a petista é corajosa. “Essas posições que ela tomou aqui e declarou são de coragem, de uma pessoa de bom senso que dialoga”, declarou, acrescentando que votará em Marília para senadora.



Não é apenas Lula que tem dito dificuldades em fechar o palanque no segundo maior colégio eleitoral do País. O senador Flávio Bolsonaro (PL) já expressou seu apoio ao senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que só decidirá após o final da Copa do Mundo se será candidato ao governo.