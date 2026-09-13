Mendonça diz que liberar todo conteúdo do celular de Vorcaro ‘tumultuaria’ julgamento

Na próxima terça, está marcada a análise da relação entre o também ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro

Mendonça voltou a dizer que disponibilizou aos colegas da Corte todo o material necessário para o julgamento de terça-feira (15)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou neste domingo (13), em ofício enviado ao presidente da Corte, Edson Fachin, que a divulgação de todo o conteúdo do celular do banqueiro Daniel Vorcaro “tumultuaria” o julgamento sobre os desdobramentos do caso do Banco Master. O magistrado também afirmou que a divulgação da íntegra dos dados “colocaria em risco todo o seguimento e êxito das investigações”.

“Nesse sentido, como bem enfatizou o eminente presidente (Edson Fachin), ‘a gravidade dos fatos não autoriza atalhos’, mas também não tolera subterfúgios ou desvios de rotas, rumo a outros interesses que não os da Justiça”, escreveu o ministro no ofício.

Mendonça também reiterou que o material a ser discutido no julgamento foi disponibilizado a todos os integrantes do STF. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, além do presidente da Corte, cobraram o envio da íntegra de dados extraídos de um celular de Vorcaro antes da sessão extraordinária de terça-feira (15).

A expectativa para o julgamento é de que a Corte delibere se o Moraes será investigado, ou não, por ligação com Vorcaro.

Anteriormente, Mendonça afirmou que a cópia do conteúdo sob a sua posse está lacrada em seu gabinete. No sábado (12), Fachin deu prazo de 24 horas para a Polícia Federal (PF) enviar informações sobre custódia e o estado do material.

Também neste domingo, a corporação disse ter “plenas condições técnicas” de produzir e encaminhar a todos os ministros do STF cópias idênticas dos dados extraídos do celular de Vorcaro. A PF afirmou que o conteúdo original permanece integralmente nas dependências da instituição, dentro de uma cadeia de custódia formalmente documentada.

Em ofício enviado a Fachin, no sábado, a defesa de Vorcaro pediu que o presidente da Corte filtre o conteúdo extraído do celular do banqueiro antes de torná-lo público. Os advogados do dono do Banco Master querem que sejam preservadas as imagens e informações sobre familiares, especialmente os filhos de Vorcaro, as conversas e os documentos protegidos pelo sigilo profissional.