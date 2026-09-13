PF diz a Fachin que pode enviar dados de celular de Vorcaro ao STF: ‘Plenas condições’

Corporação afirma que material original está sob custódia e que cópia enviada a Mendonça não deixou de ser íntegra

A Polícia Federal informou neste domingo (13) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que tem “plenas condições técnicas” de produzir e encaminhar aos ministros da Corte cópias idênticas dos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A resposta foi enviada ao presidente do STF, Edson Fachin, após o ministro determinar, no sábado (12), que a corporação prestasse esclarecimentos sobre a custódia e o estado do material.

Segundo a PF, o conteúdo original permanece integralmente nas dependências da instituição, dentro de uma cadeia de custódia formalmente documentada. A corporação afirma que os lacres do material continuam íntegros e que também existem mecanismos para verificar a integridade digital dos dados.

“Em resposta ao STF, a Polícia Federal esclareceu que o material original permanece integralmente nas dependências da instituição, dentro de cadeia de custódia formalmente documentada, com os respectivos lacres íntegros e mecanismos de verificação de integridade digital” Polícia Federal

Ainda na nota, a PF também ressaltou que a cópia dos dados enviada ao gabinete do ministro André Mendonça, em março deste ano, não corresponde ao material original. De acordo com a corporação, o original nunca deixou a custódia da instituição. O envio da cópia ocorreu a pedido do próprio gabinete do magistrado, segundo documentação do processo administrativo.

A PF esclareceu, ainda, que a cópia dos dados extraídos encaminhada ao gabinete do ministro André Mendonça, em março deste ano, não corresponde ao material original, que jamais deixou a custódia da instituição. O envio daquela cópia ocorreu mediante solicitação do próprio gabinete, conforme documentação constante do processo administrativo correspondente Polícia Federal

A manifestação da PF ocorre depois de ministros do Supremo pedirem acesso ao conteúdo integral extraído do celular de Vorcaro. Na sexta-feira (11), Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes fizeram os pedidos. No sábado (12), Gilmar Mendes também pediu acesso. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, posteriormente reiterou os pedidos e afirmou ser relevante que os integrantes da Corte conheçam previamente a integralidade dos dados.

Após as manifestações de ministros e de Gonet, Fachin determinou no sábado que a PF informasse, em 24 horas, a situação do material apreendido. O presidente do STF destacou que havia pedidos de integrantes da Corte para ter acesso aos dados e mencionou que Mendonça havia informado que o material sob sua posse estava lacrado em seu gabinete.

Na resposta enviada neste domingo, a PF afirmou que pode encaminhar cópias aos demais gabinetes que fizeram os pedidos, desde que sejam observadas as determinações do Supremo e as medidas de sigilo aplicáveis.

“Por fim, a Polícia Federal informou que dispõe de plenas condições técnicas para produzir e encaminhar cópia idêntica da extração aos demais gabinetes que a solicitaram, observadas as determinações da Corte e as cautelas de sigilo aplicáveis”, finalizou a PF.

A discussão ocorre em meio à crise no STF envolvendo as investigações sobre o Banco Master e às vésperas da sessão extraordinária marcada para terça-feira (15), quando os ministros devem analisar os desdobramentos do caso.