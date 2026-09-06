Mendonça libera relatório sobre Moraes e Vorcaro para ser julgado no plenário do STF

Cabe a Fachin decidir se o caso será analisado pela Corte, quando ocorrerá o julgamento e se a sessão será aberta ou reservada

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou neste domingo (6) para julgamento no plenário da Corte o relatório da Polícia Federal que apontou uma suposta relação entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Com a decisão, caberá ao presidente do STF, Edson Fachin, definir se o caso será levado ao plenário, quando isso poderá ocorrer e se a análise será realizada em sessão aberta ou reservada.

Caso o processo seja pautado, os ministros poderão decidir se os elementos apresentados pela Polícia Federal justificam a abertura de uma investigação ou se as apurações relacionadas a Moraes devem ser arquivadas.

Fachin deve aguardar antes as manifestações de Mendonça, Moraes, do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O presidente do Supremo deu prazo até sexta-feira (11) para a apresentação das informações.

Na semana passada, Mendonça retirou o sigilo do material produzido pela Polícia Federal e encaminhou os documentos à Presidência do STF e à Procuradoria-Geral da República. A divulgação ampliou a crise interna na Corte.

Depois disso, Moraes enviou a Fachin documentos nos quais apontou “fortes indícios” de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade na atuação de Mendonça nas operações Compliance Zero e Sem Desconto.