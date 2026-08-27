Mendonça minimiza fala sobre ‘condição média’ com salário do STF e fala em ‘propósito’

O ministro havia dito em evento que magistrados não devem ter a pretensão de ficaram ricos com cargos no Judiciário

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicou na quarta-feira (26) um vídeo em que fala sobre o “propósito” da magistratura e que aspirantes a cargos no Judiciário não devem pautar a trajetória no meio pelo dinheiro e poder. Na legenda da publicação, ele escreveu que a motivação tem de ser a “responsabilidade da missão” e a quem se busca servir por meio dela.

“Não coloque o seu coração no poder, não coloque o seu coração no dinheiro, porque você vai se frustrar. Se esse for o seu propósito, ouçam a experiência de quem poderia dizer: ‘cheguei ao ápice do poder na Justiça’. Você vai se frustrar”, afirmou Mendonça.

O ministro contou também que não deixou de “ser humano” ou “diferente” do restante da população por assumir a cadeira no STF.

Na sexta-feira (21), Mendonça afirmou que o salário de um magistrado proporciona uma “condição média” de vida, ainda que “muito acima” do restante dos brasileiros. A declaração foi feita durante o 5º Seminário da Associação Nacional de Magistrados Evangélicos (Anamel), realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

“Um ministro do tribunal, um juiz em geral, ele não pode ter a pretensão de ficar rico. O salário, ainda que seja um bom salário, não te dá condições de ter uma vida sem preocupações financeiras. A gente tem que controlar a despesa no dia a dia”, disse.

Apesar de não proporcionar uma “vida nababesca”, como descreveu o ministro, os magistrados são uma classe privilegiada. “Mas não é uma classe que não tem que se preocupar com as contas no fim do mês”, afirmou.

Segundo o Portal da Transparência do STF, os rendimentos líquidos recebidos por André Mendonça entre janeiro e julho deste ano variaram de R$ 18.881,92 (abril e maio) a R$ 43.028,21 (janeiro), somando R$ 182.029,10 no período. A média mensal de R$ 26.004,16.

No mesmo evento, o ministro falou sobre as dificuldades do trabalho na Corte. Os dois primeiros anos no STF, disse, “foram períodos de muita infelicidade”. Hoje, ele vive “muito mais o ônus e a responsabilidade do que qualquer outra coisa”.

André Mendonça é ministro do STF desde dezembro de 2021 por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é relator das duas investigações mais sensíveis em curso na Polícia Federal: a que apura as fraudes envolvendo o Banco Master e a que investiga o esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

Com informações de Estadão Conteúdo