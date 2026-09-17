Mensagens mostram Luchsinger se referindo a Lulinha como ‘sócio’, diz site

referência mais antiga apresentada pela reportagem é de junho de 2023, quando Luchsinger voltou a identificar o filho do presidente dessa maneira ao conversar com uma vendedora.

A lobista Roberta Luchsinger se referiu a Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, como seu “sócio” em ao menos oito conversas de WhatsApp entre junho de 2023 e junho de 2024. As mensagens, algumas delas em áudio, foram reveladas nesta quinta-feira (17) pelo Metrópoles.

Os registros contrastam com o depoimento prestado por Luchsinger à Polícia Federal em maio deste ano. Na ocasião, segundo o Metrópoles, ela descreveu sua relação com o filho mais velho do presidente Lula como uma amizade e negou ter feito repasses financeiros a ele. As mensagens divulgadas pelo veículo mostram que, ao falar com diferentes interlocutores, a lobista utilizava repetidamente a palavra “sócio” para se referir a Lulinha.

Um dos registros mais recentes é de junho de 2024. Em conversa com um contato identificado como gerente do hotel Le Bristol, em Paris, Luchsinger afirmou que estava acompanhada de seu “sócio e a família” e, na sequência, o identificou como filho do presidente Lula. No mês anterior, em outra conversa, disse que passava parte da semana em Brasília com seu sócio, a quem novamente descreveu como filho do presidente.

As referências aparecem também em mensagens dos primeiros meses daquele ano. Em março, ao encaminhar uma mensagem atribuída a Fábio Luís para uma interlocutora, Luchsinger o chamou de “meu sócio, Fábio”. Em fevereiro, ao comentar sua agenda e uma viagem de Lulinha a Barcelona, voltou a usar a mesma expressão. Em outra conversa, de janeiro, afirmou que viajaria a Genebra acompanhada das filhas e de Fábio, identificado novamente como seu sócio, além da mulher e dos filhos dele.

Ainda em janeiro de 2024, Luchsinger mencionou uma empresa ao falar com outra pessoa e citou Fernando Bittar e Fábio Luís como participantes do negócio. Em outubro de 2023, segundo as mensagens obtidas pelo Metrópoles, ela afirmou a um advogado que Fábio era seu sócio ao lado de Bittar. A referência mais antiga apresentada pela reportagem é de junho de 2023, quando Luchsinger voltou a identificar o filho do presidente dessa maneira ao conversar com uma vendedora.

Investigações

Lulinha e Luchsinger aparecem em investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF). Uma das frentes apura suspeitas de tráfico de influência envolvendo negócios relacionados a medicamentos derivados de cannabis no Ministério da Saúde. Outra apuração envolve possíveis pagamentos feitos por Luchsinger a pessoas próximas ao governo, enquanto um terceiro inquérito trata de suspeitas relacionadas à Dataprev.

Mensagens divulgadas anteriormente já haviam mostrado conversas diretamente entre Lulinha e Luchsinger sobre negócios e reuniões. A defesa de Fábio Luís afirmou naquela ocasião que ele atua na iniciativa privada e que a quebra de seus sigilos fiscal e bancário demonstraria ausência de prova ou indício de irregularidade. Também criticou o que classificou como divulgação seletiva de supostas mensagens.

Em agosto, durante sabatina no Jornal Nacional, Lula afirmou que nunca havia conversado com Luchsinger e disse que ela nunca esteve próxima dele. O presidente também chamou a lobista de “pilantra” ao comentar mensagens atribuídas a ela. Após a entrevista, adversários políticos divulgaram fotografias em que Lula e Luchsinger aparecem juntos.