JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Fast News – 1ª Edição | 12h00 - 13h30
Política

Michelle diz que política para surdos de Lula, elogiada por ela, é do governo Bolsonaro

Após elogiar o projeto, a ex-primeira-dama fez uma publicação para afirmar que a Política foi desenvolvida durante o mandato do marido, mas que está sendo lançada somente agora

Jovem Pan

Michelle Bolsonaro
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro Gilson Freitas/Agência F8/Estadão Conteúdo

Depois de elogiar o lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as suas redes sociais para dizer que o projeto foi elaborado e apresentado no governo Bolsonaro. 

Por meio de uma publicação neste sábado (4), Michelle afirmou que o governo antecessor ao do presidente Lula (PT) não teve tempo de finalizar o projeto:

“A Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos – lançada hoje – foi elaborada e apresentada em nosso governo, fruto do nosso carinho e cuidado para com a Comunidade Surda. Infelizmente, uma ação judicial atrasou a tramitação e não foi possível entregá-la antes do fim do nosso governo”.

Confira a publicação na íntegra:

Michelle também afirmou que o importante não é quem apresentou ou lançou o projeto, mas sim a pauta em si: “Essa é a pauta do meu coração e ela está acima de qualquer ideologia ou partido. O mais importante não é quem apresentou a Política, mas sim quem se beneficiará dela – a Comunidade Surda! Eles estão de parabéns!”. 

Em outro momento da postagem, Michelle cita o exemplo de quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou a Lei Amália Barros, que reconheceu a visão monocular como deficiência sensorial, e foi um Projeto de Lei apresentado por um parlamentar do PT. 

“Jair não olhou quem apresentou o projeto. Avaliou o bem que iria fazer às pessoas e sancionou com alegria a Lei”, complementou.

Assuntos