Michelle diz que política para surdos de Lula, elogiada por ela, é do governo Bolsonaro

Após elogiar o projeto, a ex-primeira-dama fez uma publicação para afirmar que a Política foi desenvolvida durante o mandato do marido, mas que está sendo lançada somente agora

Depois de elogiar o lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as suas redes sociais para dizer que o projeto foi elaborado e apresentado no governo Bolsonaro.

Por meio de uma publicação neste sábado (4), Michelle afirmou que o governo antecessor ao do presidente Lula (PT) não teve tempo de finalizar o projeto:

“A Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos – lançada hoje – foi elaborada e apresentada em nosso governo, fruto do nosso carinho e cuidado para com a Comunidade Surda. Infelizmente, uma ação judicial atrasou a tramitação e não foi possível entregá-la antes do fim do nosso governo”.

Confira a publicação na íntegra:

Michelle também afirmou que o importante não é quem apresentou ou lançou o projeto, mas sim a pauta em si: “Essa é a pauta do meu coração e ela está acima de qualquer ideologia ou partido. O mais importante não é quem apresentou a Política, mas sim quem se beneficiará dela – a Comunidade Surda! Eles estão de parabéns!”.

Em outro momento da postagem, Michelle cita o exemplo de quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou a Lei Amália Barros, que reconheceu a visão monocular como deficiência sensorial, e foi um Projeto de Lei apresentado por um parlamentar do PT.

“Jair não olhou quem apresentou o projeto. Avaliou o bem que iria fazer às pessoas e sancionou com alegria a Lei”, complementou.