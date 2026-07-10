Milei diz que virá ao Brasil para o lançamento da candidatura de Flávio

Em entrevista à radio Now, o presidente da Argentina disse que a reunião será no dia 25 de julho, em São Paulo

O presidente da Argentina, o conservador Javier Milei, disse nesta sexta-feira (10) em entrevista à rádio Now que virá ao Brasil no final do mês para o lançamento da candidatura à Presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Na mesma entrevista, Milei também confirmou presença nas cerimônias de posse dos dois presidentes de direita que assumem na América do Sul: Keiko Fujimori, do Peru, ainda em julho, e Abelardo de la Espriella, na Colômbia, em agosto.

Ele afirmou ainda que também fará uma parada em Brasília para cumprimentar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está em prisão domiciliar na capital.

A visita dele à Flávio ocorreu quase um mês depois da ida do senador à Argentina, no dia 29 de junho. Milei recebeu o pré-candidato na Argentina na residência oficial da Presidência, a Quinta de Olivos. Flávio cumpria uma série de agendas no país vizinho.

Na época, Flávio disse que a vitória de partidos de direita no continente é um “basta” em governos de esquerda. O brasileiro também falou ao presidente da Argentina que a eleição de outubro será “a última peça que falta no mapa da direita no continente”.