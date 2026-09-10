Moraes libera visita de sogro e outros parentes de Bolsonaro
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, liberou, nesta quinta-feira (10), a visita do sogro e de outros parentes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.
São eles:
- Renato Antônio Bolsonaro: Irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
- Vicente de Paulo Reinaldo: Sogro de Jair Bolsonaro (pai da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro).
- Geovanna Kathleen Ferreira Lima: Enteada de Jair Bolsonaro (filha de Michelle Bolsonaro de um relacionamento anterior).
- Suyane Lanuze Ferreira Lima: Cunhada de Jair Bolsonaro (meia-irmã de Michelle Bolsonaro por parte de mãe).
- Maisa Torres Antunes: Cunhada de Jair Bolsonaro (meia-irmã de Michelle Bolsonaro por parte de mãe).
No entanto, Moraes negou o pedido para que Sérgio Rocha Cordeiro e Max Guilherme Machado de Moura exerçam atividade de rotina na casa do ex-presidente. Eles são ex-assessores de Bolsonaro.
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