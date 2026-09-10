Moraes libera visita de sogro e outros parentes de Bolsonaro

No entanto, Moraes negou o pedido para que Sérgio Rocha Cordeiro e Max Guilherme Machado de Moura exerçam atividade de rotina na casa do ex-presidente

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, liberou, nesta quinta-feira (10), a visita do sogro e de outros parentes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.

São eles:

Renato Antônio Bolsonaro : Irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

: Irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vicente de Paulo Reinaldo : Sogro de Jair Bolsonaro (pai da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro).

: Sogro de Jair Bolsonaro (pai da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro). Geovanna Kathleen Ferreira Lima : Enteada de Jair Bolsonaro (filha de Michelle Bolsonaro de um relacionamento anterior).

: Enteada de Jair Bolsonaro (filha de Michelle Bolsonaro de um relacionamento anterior). Suyane Lanuze Ferreira Lima : Cunhada de Jair Bolsonaro (meia-irmã de Michelle Bolsonaro por parte de mãe).

: Cunhada de Jair Bolsonaro (meia-irmã de Michelle Bolsonaro por parte de mãe). Maisa Torres Antunes: Cunhada de Jair Bolsonaro (meia-irmã de Michelle Bolsonaro por parte de mãe).

No entanto, Moraes negou o pedido para que Sérgio Rocha Cordeiro e Max Guilherme Machado de Moura exerçam atividade de rotina na casa do ex-presidente. Eles são ex-assessores de Bolsonaro.