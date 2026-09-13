Moraes pede retirada de sigilo de mais um procedimento ligado ao Banco Master

O ministro argumentou que o processo 'possui elementos essenciais' para julgamento sobre desdobramentos de investigações contra a instituição financeira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu neste domingo (13) ao presidente da Corte, Edson Fachin, que seja retirado sigilo de mais uma petição relacionada ao caso do Banco Master. O magistrado argumentou que a ação “possui elementos essenciais” para a sessão extraordinária do Plenário que discutirá desdobramentos de investigações contra a instituição financeira.

Moraes também solicitou que os autos da Pet 15.645 sejam enviados a todos os ministros antes do julgamento de terça-feira (15).

Está na pauta da sessão a Pet 16.662, que reúne material extraído do celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A expectativa é de que a Corte delibere se o ministro será investigado ou não por ligação com o banqueiro.

Em 1º de setembro, o ministro André Mendonça, tornou público relatório da Polícia Federal (PF) que apresentou mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro, encontros e negociações envolvendo a instituição financeira e o escritório de advocacia de Viviane Barci, esposa do magistrado. A divulgação do material gerou uma crise no STF.

Em resposta à ação do colega, Moraes indicou indícios de abuso de autoridade de Mendonça e pediu investigação. A atuação do ministro será analisada pelo Plenário em 23 de setembro.