Nilson Leitão sobre Tereza Cristina ser vice de Flávio: ‘Preparadíssima’

O vice-presidente do IPA afirmou que a senadora consegue 'conversar com todos os setores do Congresso Nacional e do país'

O ex-deputado e vice-presidente do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), Nilson Leitão (PP-MT), disse em entrevista à Jovem Pan nesta segunda-feira (6) que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) está “preparadíssima” para ser uma possível candidata à vice na chapa do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

“Ela tem uma habilidade fantástica, ela consegue conversar com todos os setores do Congresso Nacional e do país, é preparadíssima. Ela é o tipo de política dura que é firme mas sem perder a ternura, então ela consegue caminhar no meio desse momento conflituoso de tanta guerra. A Tereza é uma voz serena mas com firmeza e com certeza fará uma grande diferença”, afirmou Leitão.

O pré-candidato já disse que tem preferência por uma vice mulher. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à Jovem Pan, no programa 3 em 1, no dia 18 de junho.

Ele, porém, evitou cravar nomes e disse que a decisão só será tomada no dia 25 de julho. “Não temos ainda como falar ou adiantar, mas o prazo está acabando […] nossa convenção será dia 25 de julho”, declarou.

“Tenho preferência que seja mulher, não pelo fato de ser mulher, mas porque tem muitas mulheres qualificadas que agregariam nesse processo de resgate do Brasil”, concluiu.

Entre os nomes estipulados, além de Tereza Cristina, Julia Zanata (PL-SC) e Simone Marquetto (PP-SP) também já foram cogitadas.