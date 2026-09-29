Quaest: Paes tem 34% contra 25% de Ruas no RJ no primeiro turno

Já no segundo turno, Paes aparece com 43% das intenções de voto

Eduardo Paes (PSD) tem 34% das intenções de voto no primeiro turno para o governo do Rio de Janeiro, segundo levantamento da Quaest, divulgado nesta terça-feira (29), e encomendado pela Globo.

Douglas Ruas (PL) aparece com 25% das intenções, em segundo lugar. Na pesquisa anterior, a diferença era de 13 pontos; agora caiu para 9. Farotinho (Republicanos) aparece com 9% das intenções de voto.

Já no segundo turno, Paes aparece com 43% das intenções de voto, contra os 33% de Ruas. Em disputa com Garotinho, o ex-prefeito do Rio tem 48% contra os 20% do candidato do Republicanos.

Vale lembrar que Garotinho teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Quaest ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04419/2026.

Veja os cenários

1º turno estimulada, com Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 34% (eram 36% em 23 de setembro)

Douglas Ruas (PL): 25% (eram 23%)

Garotinho (Republicanos): 9% (eram 8%)

William Siri (PSOL): 1% (era 1%)

Juliete Pantoja (UP): 1% (era 1%)

Cyro Garcia (PSTU): % (era 1%)

Coronel Busnello (Missão): 1% (era 1%)

André Marinho (Novo): 0% (era 1%)

Luan Monteiro (PCO): 0% (era 0%)

Indecisos: 14% (eram 16%)

Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 12%)

Sem Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 35% (eram 38%)

Douglas Ruas (PL): 26% (eram 25%)

William Siri (PSOL): 2% (eram 2%)

Cyro Garcia (PSTU): 2% (era 1%)

Coronel Busnello (Missão): 1% (era 1%)

Juliete Pantoja (UP): 1% (era 1%)

André Marinho (Novo): 1% (era 1%)

Luan Monteiro (PCO): 1% (era 1%)

Indecisos: 16% (eram 17%)

Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 13%)

2º turno

Eduardo Paes x Douglas Ruas

Eduardo Paes (PSD): 43% (eram 44%)

Douglas Ruas (PL): 33% (eram 31%)

Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 14%)

Indecisos: 9% (eram 11%)

Eduardo Paes x Garotinho