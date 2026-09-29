Quaest: Paes tem 34% contra 25% de Ruas no RJ no primeiro turno
Eduardo Paes (PSD) tem 34% das intenções de voto no primeiro turno para o governo do Rio de Janeiro, segundo levantamento da Quaest, divulgado nesta terça-feira (29), e encomendado pela Globo.
Douglas Ruas (PL) aparece com 25% das intenções, em segundo lugar. Na pesquisa anterior, a diferença era de 13 pontos; agora caiu para 9. Farotinho (Republicanos) aparece com 9% das intenções de voto.
Já no segundo turno, Paes aparece com 43% das intenções de voto, contra os 33% de Ruas. Em disputa com Garotinho, o ex-prefeito do Rio tem 48% contra os 20% do candidato do Republicanos.
Vale lembrar que Garotinho teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A Quaest ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-04419/2026.
Veja os cenários
1º turno estimulada, com Garotinho
- Eduardo Paes (PSD): 34% (eram 36% em 23 de setembro)
- Douglas Ruas (PL): 25% (eram 23%)
- Garotinho (Republicanos): 9% (eram 8%)
- William Siri (PSOL): 1% (era 1%)
- Juliete Pantoja (UP): 1% (era 1%)
- Cyro Garcia (PSTU): % (era 1%)
- Coronel Busnello (Missão): 1% (era 1%)
- André Marinho (Novo): 0% (era 1%)
- Luan Monteiro (PCO): 0% (era 0%)
- Indecisos: 14% (eram 16%)
- Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 12%)
Sem Garotinho
- Eduardo Paes (PSD): 35% (eram 38%)
- Douglas Ruas (PL): 26% (eram 25%)
- William Siri (PSOL): 2% (eram 2%)
- Cyro Garcia (PSTU): 2% (era 1%)
- Coronel Busnello (Missão): 1% (era 1%)
- Juliete Pantoja (UP): 1% (era 1%)
- André Marinho (Novo): 1% (era 1%)
- Luan Monteiro (PCO): 1% (era 1%)
- Indecisos: 16% (eram 17%)
- Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 13%)
2º turno
Eduardo Paes x Douglas Ruas
- Eduardo Paes (PSD): 43% (eram 44%)
- Douglas Ruas (PL): 33% (eram 31%)
- Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 14%)
- Indecisos: 9% (eram 11%)
Eduardo Paes x Garotinho
- Eduardo Paes (PSD): 48% (eram 49%)
- Garotinho (Republicanos): 20% (eram 18%)
- Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 22%)
- Indecisos: 11% (eram 11%)
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