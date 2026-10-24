O que faz o Gabinete Pessoal do presidente da República

Estrutura cuida da agenda, cerimonial, secretariado, informações para decisões e preservação de acervos e palácios

Palácio do Planalto à noite

O presidente não administra sozinho a rotina institucional do cargo. Uma das estruturas responsáveis por organizar esse trabalho é o Gabinete Pessoal da Presidência.

O órgão presta assistência direta e imediata ao chefe do Executivo e coordena a agenda presidencial.

Também prepara subsídios para discursos, cuida do secretariado particular, do cerimonial e da ajudância de ordens.

Outra atribuição é formar o acervo privado do presidente e administrar a conservação do patrimônio artístico e cultural público ligado aos palácios presidenciais.

O Gabinete Pessoal ainda registra decisões e compromissos assumidos pelo presidente em reuniões, entrevistas, eventos e manifestações públicas para encaminhar providências.

Quando o mandato iniciado em 2027 começar, essa estrutura passará a atender o vencedor entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).