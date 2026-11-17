Objetivo de eventual candidatura de Luiz Philippe de Orleans Bragança é fazer oposição a Motta, que busca a recondução ao cargo

O deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) anunciou nesta terça-feira (17) que colocou seu nome à disposição para a disputa à presidência da Câmara dos Deputados em 2027. O parlamentar afirmou que recebeu aval do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.

O objetivo de uma eventual candidatura de Luiz Philippe é fazer frente ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que tentará a reeleição. O paraibano conta com apoio de diversos partidos na eleição da Casa Baixa, inclusive de parte dos integrantes do PL.

Alguns parlamentares do PL são favoráveis à recondução do titular da Casa para a permanência de integrantes da legenda em comissões. Outros defendem a candidatura própria do partido em razão do suporte que Motta deu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto.

Luiz Philippe destacou que uma candidatura do PL também representa um “movimento para ampliar o protagonismo da legenda nas decisões estratégicas do Congresso Nacional”. Em 2027, o partido terá a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 121 parlamentares, e 28 das 81 cadeiras do Senado.