OAB-DF abre processo disciplinar contra escritório de esposa de Moraes; veja vídeo

Presidente da seccional comunicou nesta terça-feira (8) que os seis sócios-titulares da Barci & Barci Advogados serão alvo do procedimento

Medida da OAB-DF se deu depois de trocas de mensagens entre Moraes e Vorcaro foram tornadas públicas

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), Paulo Maurício Siqueira, informou nesta terça-feira (8) que determinou a abertura de procedimento ético-disciplinar contra os sócios do escritório Barci & Barci Advogados. A sociedade pertence à esposa e aos filhos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Siqueira, ao todo, seis pessoas são alvo do processo da OAB-DF: Juliana Barci de Moraes, Alexandre Barci de Moraes, Viviane Barci de Moraes, Ana Clara Constante de Moraes e Fernando Augusto Valentini Fritoli.

Em sessão extraordinária da OAB-DF, o presidente da seccional afirmou que a medida foi adotada em razão dos “fatos recentemente tornados públicos” em relatório da Polícia Federal (PF) na investigação do caso do Banco Master.

“A advocacia não é meio para cometimento de crimes. A OAB-DF tem o dever de apurar os fatos”, afirmou Siqueira.

Na terça-feira passada (1º), o relator dos processos envolvendo o Banco Master no STF, o ministro André Mendonça, retirou o sigilo de documentos da investigação. Em relatório enviado à Corte, em 27 de agosto, a PF apresentou mensagens trocadas entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, encontros e negociações envolvendo a instituição financeira e o escritório de advocacia da esposa de Moraes.

A corporação elaborou o documento a partir de dados extraídos do celular de Vorcaro, apreendido durante a Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes envolvendo o Banco Master.

O presidente da OAB-DF também determinou a instauração de processo ético-disciplinar contra o advogado Ciro Soares. Em relatório, a PF indicou que ele teria articulado para aproximar Vorcaro do Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet.