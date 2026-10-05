Entre os estados que já definiram seus próximos governadores estão São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco

Oito partidos elegem governadores no 1º turno; PL e PSD são os maiores vencedores

O primeiro turno das eleições deste domingo (4) definiu 20 dos 27 governadores do país, com vitórias de candidatos de oito partidos diferentes. As outras sete disputas serão decididas no segundo turno, marcado para 25 de outubro.

O PL foi o partido que mais elegeu governadores, com cinco vitórias, seguido pelo PSD, com quatro. PT e Republicanos conquistaram três governos cada, enquanto o PP venceu em dois estados. MDB, Podemos e PSDB elegeram um governador cada.

Entre os estados que já definiram seus próximos governadores estão São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Já Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins terão uma nova votação daqui a três semanas.

Veja os governadores eleitos no 1º turno

O PL conquistou cinco governos estaduais: Sergio Moro, no Paraná; Luciano Zucco, no Rio Grande do Sul; Marcos Rogério, em Rondônia; Arthur Henrique, em Roraima; e Jorginho Mello, em Santa Catarina.

O PSD venceu em quatro estados, com Dr. Furlan, no Amapá; Eduardo Braide, no Maranhão; Raquel Lyra, em Pernambuco; e Fábio Mitidieri, em Sergipe.

PT e Republicanos elegeram três governadores cada. Pelo PT, venceram Jerônimo Rodrigues, na Bahia; Elmano de Freitas, no Ceará; e Rafael Fonteles, no Piauí. Já o Republicanos conquistou os governos de Mato Grosso, com Otaviano Pivetta; Minas Gerais, com Cleitinho; e São Paulo, com Tarcísio de Freitas.

O PP elegeu dois governadores: Eduardo Riedel, em Mato Grosso do Sul, e Lucas Ribeiro, na Paraíba.

Outros três partidos conquistaram um governo estadual cada. O MDB venceu em Goiás, com Daniel Vilela; o Podemos, no Pará, com Dr. Daniel Santos; e o PSDB, em Alagoas, com JHC.

Veja quantos governadores cada partido elegeu

PL: 5 governadores

5 governadores PSD: 4 governadores

4 governadores PT: 3 governadores

3 governadores Republicanos: 3 governadores

3 governadores PP: 2 governadores

2 governadores MDB: 1 governador

1 governador Podemos: 1 governador

1 governador PSDB: 1 governador

Quais estados terão 2º turno?

Sete unidades da Federação ainda não definiram seus próximos governadores. Os dois candidatos mais votados em cada uma delas voltarão a se enfrentar em 25 de outubro.

Veja as disputas:

Acre: Mailza Assis (PP) x Alan Rick (Republicanos)

Mailza Assis (PP) x Alan Rick (Republicanos) Amazonas: Omar Aziz (PSD) x Professora Maria do Carmo (PL)

Omar Aziz (PSD) x Professora Maria do Carmo (PL) Distrito Federal: Celina Leão (PP) x Leandro Grass (PT)

Celina Leão (PP) x Leandro Grass (PT) Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) x Ricardo Ferraço (MDB)

Lorenzo Pazolini (Republicanos) x Ricardo Ferraço (MDB) Rio de Janeiro: Douglas Ruas (PL) x Eduardo Paes (PSD)

Douglas Ruas (PL) x Eduardo Paes (PSD) Rio Grande do Norte: Allyson Bezerra (União Brasil) x Cadu de Lula (PT)

Allyson Bezerra (União Brasil) x Cadu de Lula (PT) Tocantins: Professora Dorinha (União Brasil) x Vicentinho Júnior (PSDB)

Para vencer uma eleição para governador no primeiro turno, o candidato precisa receber mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Quando isso não acontece, os dois mais votados disputam o segundo turno.