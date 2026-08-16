Os escândalos que rondam as campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro

A polícia investiga suspeitas de tráfico de influência envolvendo Lulinha e o financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro

A corrupção aparece nas pesquisas como uma das principais preocupações dos eleitores

A poucas semanas das eleições, investigações em curso pairam sobre as campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu adversário Flávio Bolsonaro.

A polícia investiga suspeitas de tráfico de influência envolvendo um filho do esquerdista Lula, o ‘Lulinha’, e o financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do direitista Flávio e preso por tentativa de golpe.

Ambos candidatos já tiveram problemas com a Justiça, ainda que com consequências muito diferentes. Lula, de 80 anos, passou mais de um ano e meio preso por envolvimento na trama de corrupção da Lava Jato — o maior escândalo da história do Brasil —, embora sua condenação tenha sido anulada por parcialidade do juiz.

Flávio Bolsonaro, de 45 anos, foi acusado de suposto desvio de parte dos salários de seus assessores quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. O processo acabou arquivado por nulidade das provas.

A corrupção aparece nas pesquisas como uma das principais preocupações dos eleitores.

‘Dark Horse’

O Supremo Tribunal Federal deu luz verde para investigar o financiamento de “Dark Horse”, um filme biográfico sobre Jair Bolsonaro, pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, acusado em uma fraude milionária.

O filme, ainda inédito e estrelado pelo ator americano Jim Caviezel (“A Paixão de Cristo”), exalta a figura do político de extrema direita, preso por tentativa de golpe de Estado em 2022.

A polícia investiga transferências milionárias de Vorcaro, ex-proprietário do falido Banco Master e atualmente preso, que, segundo Flávio Bolsonaro, teriam sido usadas para financiar o filme.

O site Intercept Brasil revelou mensagens do candidato direitista para Vorcaro, no fim de 2025, pedindo dinheiro, e informou que o banqueiro teria desembolsado cerca de 61 milhões de reais.

Um dia depois dessa conversa, Vorcaro foi preso por um gigantesco desfalque financeiro. Seu Banco Master foi liquidado por insolvência, com uma dívida de mais de 40 bilhões de reais.

Depois de assegurar inicialmente que não tinha relação com Vorcaro, Flávio Bolsonaro admitiu que lhe pediu recursos para “Dark Horse”, embora tenha afirmado que não havia proximidade entre eles.

O filho do presidente

O Supremo autorizou três investigações por tráfico de influência contra um dos cinco filhos de Lula, Fábio Luís “Lulinha”, nascido do casamento com sua falecida segunda esposa, Marisa Letícia.

Os casos correm sob segredo de Justiça.

Segundo a imprensa brasileira, a polícia investiga se esse empresário de 51 anos, que reside na Espanha, intermediou ilegalmente em favor de pessoas próximas junto a órgãos como o Ministério da Saúde e a Dataprev, uma empresa estatal vinculada ao governo.

As suspeitas também recaem sobre um ex-chefe de Gabinete de Lula, Marco Aurélio “Marcola” Santana, de acordo com veículos locais. A defesa de “Lulinha” o declara inocente e vítima de “interesses eleitorais”.

“Eu acredito nele”, afirmou Lula esta semana em uma entrevista. Mas garantiu que “ninguém vai pedir fechamento do processo” contra o filho e que “Se meu filho tiver culpa, ele pagará”.