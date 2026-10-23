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‘Ou mantemos a democracia funcionando ou teremos um miliciano governando o país’, diz Lula

Declaração foi dada nesta sexta-feira (23) durante o último debate presidencial antes da eleição, que acontece neste domingo (25)
Sarah Américo

Sarah Américo

‘Ou mantemos a democracia funcionando ou teremos um miliciano governando o país’, diz Lula
DEBATE SEGUNDO TURNO NA GLOBO CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), encerrou sua participação no último debate antes da eleição, marcada para domingo (25) falando sobre seu histórico na político e apontando que ele é a solução para o Brasil e a democracia.

“Tenho biografia e história e luta junto com vocês, comeceii a trabalhar com 12 anos de idade e virei presidente da República. Ou mantemos a democracia funcionando, ou teremos um milicinao governando o País”, disse Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador e candidato á Presidência Flávio Bolsonaro (PL) estiveram frente a frente nesta sexta-feira (23) do último debate presidencial antes do segundo turno da eleição, que acontece neste domingo (25). Essa foi a segunda vez que eles estiveram cara a cara durante a campanha eleitorial, a primeira foi no debate da Band/Jovem Pan.

O encontro aconteceu depois dos dois concordarem com a quebra de sigilo imediata, total e simultânea dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, com a divulgação e site de acesso público. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça, liberou, na quinta-feira (22), a quebra de sigilos bancário. Ele foi sorteado relator do caso na terça-feira (20).

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