Paulinho da Força avalia disputar o governo de SP e pode alterar cenário da eleição

Pressão por candidatura própria cresce no Solidariedade, que deve definir posição antes do fim das convenções partidárias

O presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, avalia disputar o governo de São Paulo nas eleições deste ano. A possibilidade ganhou força nos últimos dias após pressão de aliados para que o partido lance candidatura própria ao Palácio dos Bandeirantes. A informação foi confirmada por interlocutores da legenda à Jovem Pan.

Até então, o Solidariedade ensaiava um apoio à reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). No entanto, o movimento interno em defesa de uma candidatura própria passou a alterar os rumos da sigla.

Nos bastidores, aliados afirmam que Paulinho ainda não tomou uma decisão definitiva. Inicialmente, ele cogitava disputar uma vaga ao Senado, embora também considerasse permanecer na Câmara dos Deputados, onde teria maior segurança para manter o mandato.

A expectativa é que a definição ocorra entre o fim desta semana e o início da próxima. O partido trabalha com prazo curto para bater o martelo, já que as convenções partidárias se encerram no próximo dia 5 de agosto.

A possível entrada de Paulinho na disputa é vista como um fator que pode alterar o cenário eleitoral em São Paulo. Integrantes da pré-campanha de Fernando Haddad (PT) avaliam que uma candidatura do presidente do Solidariedade tende a fragmentar os votos e reduzir as chances de uma vitória de Tarcísio ainda no primeiro turno.

Até então, aliados do ex-ministro da Fazenda demonstravam preocupação com a possibilidade de o governador liquidar a eleição na primeira votação. Nos bastidores do PT, a avaliação agora é que uma candidatura de Paulinho pode aumentar as chances de a disputa ser levada ao segundo turno.