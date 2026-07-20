PDT é o 1º partido a formalizar apoio à reeleição de Lula

Diferente dos pleitos anteriores, a legenda não lançará candidato próprio por uma decisão 'política e estratégica'

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) anunciou nesta segunda-feira (20) apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A legenda é a primeira a confirmar adesão à candidatura do petista.

Na convenção nacional, em Brasília, o partido decidiu, por unanimidade, apoiar Lula. O chefe do Executivo esteve presente no evento.

Nas eleições de 2018 e 2022, o PDT lançou o ex-governador Ciro Gomes como candidato ao Palácio do Planalto. O cearense migrou para o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e disputará o governo do Ceará em aliança com o Partido Liberal (PL), do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro.

Na convenção, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) disse que a decisão do PDT em apoiar a reeleição de Lula é “política e estratégica”.

O parlamentar explicou que a decisão não implica em a legenda “abrir mão de seus projetos e da construção de protagonismo de uma bandeira para o Brasil”.

“Isso nós teremos em um momento, e sonharemos em ver o PT apoiando esse projeto”, declarou Weverton.

Nos próximos dias, durante as convenções partidárias, outras siglas devem oficializar apoio a Lula. Por integrarem a coalizão com o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Verde (PV) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) lançarão o nome do petista em 2 de agosto.

Legenda do vice-presidente Geraldo Alckmin, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) irá compor a chapa do petista. A Federação PSOL-Rede também apoiará a candidatura.

Com informações de Estadão Conteúdo