Temer anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno: ‘Sociedade quer reconexão’
O ex-presidente Michel Temer (MDB) anunciou nesta segunda-feira (5) apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto. A próxima etapa do pleito está marcada para 25 de outubro.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Temer disse que a população brasileira “deixou claro” o seu desejo por mudança, atenção e respeito. Segundo o ex-chefe do Executivo, o recado foi dado na eleição para o Congresso Nacional e na “força da candidatura à Presidência que chegou ao segundo turno em primeiro lugar”.
“A sociedade não quer fórmulas repetidas e discursos grosseiros. Quer novas ideias, novas atitudes, novos projetos e um caminho diferente. Quer, portanto, reconexão. E reconexão é Flávio. Um bom Brasil a todos”, declarou Temer.
Com 100% das urnas apuradas, Flávio terminou a primeira etapa da disputa ao Palácio do Planalto à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador recebeu 56.104.503 votos, equivalente a 47,03%. O chefe do Executivo obteve 53.879.538 votos, corresponde a 45,16%.
O PL, de Flávio, elegeu 121 deputados federais e terá a maior bancada na Casa Baixa a partir de 2027. A Federação composta pelo PT, PCdoB e PV será a segunda com mais integrantes: 88 parlamentares.
Para o Senado, o PL elegeu 19 senadores. Com isso, a legenda também terá a maior bancada na Casa Alta.
Do clã Bolsonaro, quatro integrantes foram eleitos. Michelle e Carlos conquistaram assentos no Senado. Jair Renan e Renato, na Câmara dos Deputados.
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