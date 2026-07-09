Petro liga para Lula e garante ‘transição pacífica’ da presidência na Colômbia

O atual presidente colombiano deixa o cargo no próximo dia 6 de agosto, quando o conservador Abelardo de la Espriella assume a liderança do país

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro (Pacto Histórico), ligou nesta quinta-feira (9) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e garantiu uma ‘transição pacífica’ da presidência para Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria). “Petro reafirmou seu compromisso com a democracia e com uma transição pacífica no país”, informou o comunicado compartilhado pelo governo brasileiro.

Durante a ligação, Lula agradeceu ao colombiano pela amizade e pela cooperação com o Brasil e o povo brasileiro. “Ao longo de seu mandato, Petro sempre demonstrou firme compromisso com a integração regional e o enfrentamento dos

desafios comuns da América do Sul”, afirmou.

Nos três anos e meio em que Lula e Petro coincidiram no governo, o presidente brasileiro foi para a Colômbia cinco vezes, um dos países que mais visitou.

Transição de mandato

De la Espriella, o candidato de extrema direita foi confirmado presidente da Colômbia no dia 23 de junho após a apuração dos juízes coincidir em 99,997% com a contagem preliminar. A informação foi divulgada pela Registraduría Nacional del Estado Civil da Colômbia, o órgão eleitoral do país.

Isso significa que não existe divergência significativa entre a contagem oficial, que já havia apontado a vitória de Abelardo De La Espriella, e a apuração oficial dos votos, segundo o órgão eleitoral colombiano.

No dia 21 de junho, De la Espriella venceu com 99,58% das urnas apuradas, em contagem preliminar, pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Ele obteve 12.914.381 votos, equivalente a 49,66%. Já o senador Iván Cepeda recebeu 12.663.687 (48,69%).

A partir do dia 7 de agosto La Espriella assumirá o cargo como o novo presidente da Colômbia até 2030. O vencedor impôs uma derrota ao presidente Gustavo Petro, primeiro governante de esquerda no país, que não conseguiu eleger o seu herdeiro político, o Cepeda (Pacto Histórico).