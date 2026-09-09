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Política

PF manda intimar Galípolo e Campos Neto para prestarem depoimento sobre caso Master

O ofício também pede que o atual diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos e o dono do BTG Pactual André Esteves sejam intimados

Misael Mainetti e Júlia Lara

Gabriel Galípolo
Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central Lula Marques/ Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) mandou intimou nesta quarta-feira (9) o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o ex-presidente da instituição Roberto Campos Neto para prestarem depoimento sobre o caso do Banco Master.

O ofício, assinado em 3 de agosto, também pede que o atual diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos e o dono do BTG Pactual André Esteves, sejam intimados a depor.

Os intimados prestariam depoimento em condição de testemunhas e com o compromisso em dizer a verdade.

A reportagem procurou o Banco Central e o BTG, que não retornaram até a última atualização desta matéria.

Os depoimentos devem ser feitos no âmbito do inquérito que investiga a relação do ex-banqueiro Daniel Vocaro com dois servidores suspeitos de receberem vantagens inapropriadas e de atuarem a favor do Banco Master.

O Caso Master é uma investigação sobre fraudes financeiras e supostas relações impróprias envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e autoridades dos Três Poderes, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

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