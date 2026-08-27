PoderData/Aya: brasileiros dizem que educação deve ser prioridade do próximo governo
Pesquisa do PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (27) mostrou que, para a maioria dos brasileiros, a educação deve ser prioridade do próximo governo. Dos entrevistados, 20% elencaram a área como prioritária.
Segundo o levantamento, 18% elegeram as áreas de saúde e segurança pública como prioridade para quem assumir o Executivo em janeiro de 2027. Para 12%, a inflação e o custo de vida e o combate à corrupção devem ser tratados com importância.
Emprego e renda foram escolhidos por 11% dos entrevistados como prioritários. Os programas sociais e de combate à pobreza foram eleitos por 5%.
Só 1% dos entrevistados apontaram que o meio ambiente deve ser o foco do próximo governo.
De 23 a 26 de agosto, o PoderData entrevistou 2.400 pessoas por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 21 de agosto com o número BR-04974/2026.
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