PoderData/Aya: brasileiros dizem que educação deve ser prioridade do próximo governo

Pesquisa mostrou que, para o eleitorado, as áreas de saúde e segurança pública vem logo atrás na prioridade

Divulgação/Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Para 20%, a educação deve ser o foco de quem assumir o Palácio do Planalto em 2027

Pesquisa do PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (27) mostrou que, para a maioria dos brasileiros, a educação deve ser prioridade do próximo governo. Dos entrevistados, 20% elencaram a área como prioritária.

Segundo o levantamento, 18% elegeram as áreas de saúde e segurança pública como prioridade para quem assumir o Executivo em janeiro de 2027. Para 12%, a inflação e o custo de vida e o combate à corrupção devem ser tratados com importância.

Emprego e renda foram escolhidos por 11% dos entrevistados como prioritários. Os programas sociais e de combate à pobreza foram eleitos por 5%.

Só 1% dos entrevistados apontaram que o meio ambiente deve ser o foco do próximo governo.

De 23 a 26 de agosto, o PoderData entrevistou 2.400 pessoas por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 21 de agosto com o número BR-04974/2026.