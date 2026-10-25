Posse de Lula será no dia 5 de janeiro, e não dia primeiro; entenda

A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi reeleito no 2º turno das Eleições 2026 neste domingo (25), será no dia 5 de janeiro de 2027, não no dia 1º, conforme a nova regra estabelecida pela Constituição Federal.

Com a vitória, Lula garantiu mais quatro anos no Palácio do Planalto e a cerimônia marca o início do novo mandato presidencial, até janeiro de 2031.

A mudança de data se deve pela Emenda Constitucional nº 111, aprovada em setembro de 2021. Antes da mudança, as cerimônias eram realizadas em 1º de janeiro.

Esta será a primeira vez que a nova regra será aplicada à posse presidencial e também dos governadores. Isso porque, embora a mudança tenha sido aprovada em 2021, as novas datas só passaram a valer para os eleitos a partir de 2026. Por essa razão, a posse de Lula em 2023 ainda ocorreu em 1º de janeiro.

Os governadores eleitos tomarão posse no dia 6 de janeiro de 2027, e governarão por mais quatro anos.