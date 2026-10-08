PSDB anuncia neutralidade e libera filiados para apoiarem Flávio ou Lula no 2º turno
O PSBD anunciou neutralidade nesta quinta-feira (8) e liberou seus filiados para apoiarem o candidato à Presidência que desejarem no segundo turno nas eleições 2026.
Segundo nota do partido, a maioria dos diretórios se divide entre a neutralidade e apoio a Flávio Bolsonaro (PL), equanto a minoria demonstra estar ao lado do presdente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
“Ouvida a Executiva Nacional, pela liberação dos seus membros para se manifestarem da forma que considerarem mais adequada nesse segundo turno”, escreveu o presidente do partido, Aécio Neves.
A sigla reafirma seu compromisso com a democracia e espera que o presidente eleito possa liderar o Brasil.
O PSDB não lançou candidato à Presidência neste ano. Aécio chegou a levantar a hipótese de o ex-ministro Ciro Gomes concorrer ao Executivo, mas o tucano optou por disputar o governo do Ceará e acabou sendo derrotado em primeiro turno pelo atual governador, Elmano de Freitas (PT).
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