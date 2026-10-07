Republicanos anuncia apoio a Flávio no 2º turno: ‘Decisão que nasce da voz das urnas’

Declaração do partido foi feita em evento da sigla em Brasília, ao lado do candidato do PL

O Republicanos formalizou, nesta quarta-feira (7), apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência no 2º turno contra o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração do partido foi feita em um envento da sigla em Brasília, ao lado de Flávio.

Presidente da sigla, Marcos Pereira disse que foi uma decisão que “veio das urnas”. “Não é um gesto automático esse apoio aqui, nem uma adesão incondicional. É uma decisão que nasce da voz das urnas”, declarou.

Na noite de terça-feira (6), o Republicanos já tinha maioria favorável à parceria com Flávio. A expectativa era que o apoio fosse anunciado oficialmente durante o encontro desta quarta.

Durante o primeiro turno, o partido optou por neutralidade da disputa e não declarou apoio a nenhum dos candidatos. Mas Tarcísio de Freitas, candidato reeleito ao governo de São Paulo, foi um dos motivos do apoio da sigla ao candidato do PL.

Tarcísio entrou de cabeça na articulação pelo apoio e passou a atuar diretamente para costurar a adesão do Republicanos à candidatura de Flávio no segundo turno.

Durante o evento, o governador de São Paulo, afirmou que o partido tem responsabilidade com o Brasil, e em respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A gente tem esse compromisso de entregar um país melhor. Nós vamos fazer isso em respeito ao que o seu pai [Bolsonaro] começou. E a gente vai fazer isso porque as pessoas que tão aqui têm amor pelo Brasil. Viva Flávio Bolsonaro, vamos pra vitória”,

Flávio também discursou e afirmou que, no primeiro turno, o eleitor não votou nele mas sim “na mudança”. Ao final, ele agradeceu pelo apoio do partido. “Obrigada de coração por este apoio, eu tenho certeza que vai ser crucial para o que vem por aí”, finalizou.