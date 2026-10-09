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Política

PT prepara pedido de direito de resposta após matéria sobre relação de Vorcaro com grupo de Lula

Partido pedirá espaço em revista que divulgou áudios em que banqueiro afirma ter pago R$ 30 milhões para aliados do presidente da República

João Vitor Revedilho

Lula diz que campanha à Presidência é a mais desorganizada desde a 1ª que disputou, em 1989
Lula WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma ação de direito de resposta contra a revista Veja após a publicação de uma reportagem que aponta o pagamento de R$ 30 milhões para um documento que conta a história do petista. A informação foi confirmada com interlocutores da campanha e do Palácio do Planalto.

Advogados da campanha devem se reunir na tarde desta sexta-feira para debater sobre a petição e discutir os caminhos para estancar uma possível crise causada pela reportagem. Na quinta-feira (8), os advogados Marco Aurélio de Carvalho, que preside o Grupo Prerrogativas, e Reinaldo Santos de Almeida acionaram a Polícia Federal para investigar uma suposta articulação de Daniel Vorcaro para favorecer a eleição de Flávio Bolsonaro.

De acordo com a Veja, Daniel Vorcaro relatou ter destinado R$ 30 milhões em espécie ao Instituto Lula, supostamente para financiar um documentário sobre o presidente. O banqueiro também atribuiu a integrantes do governo federal participação nas articulações para permitir que o Master recebesse investimentos de fundos de previdência.

As informações constam de um áudio e de documentos obtidos pela revista, que teriam sido apresentados por Vorcaro durante suas tentativas de firmar um acordo de colaboração com as autoridades. As declarações são alegações do próprio Vorcaro e não constituem comprovação dos pagamentos ou da participação dos agentes públicos citados.

Por meio de nota, a campanha de Lula classificou a reportagem da Veja como uma “peça eleitoral irresponsável com acusações sem provas”. “É estarrecedor que, a duas semanas do segundo turno das eleições presidenciais, a revista Veja estampe em sua capa acusações gravíssimas sem apresentar uma única prova. A reportagem é uma peça eleitoral irresponsável baseada em outra peça eleitoral: o suposto depoimento de Daniel Vorcaro, construído sobre acusações sem comprovação, com o evidente propósito de tumultuar o processo eleitoral e favorecer o adversário. Esse depoimento não existe, não há registro dele na Polícia Federal. Não há registro de delação com esse conteúdo que tenha sido aceita pelo Ministério Público e Polícia Federal. Portanto, uma farsa”, diz um trecho do comunicado.

“A própria Veja reconhece que a Procuradoria-Geral da República não deu prosseguimento às acusações por falta de provas. Mesmo assim, transforma uma mentira em capa da revista. Não aceitaremos que acusações sem provas e vazamentos seletivos sejam usados como arma eleitoral. As medidas judiciais cabíveis serão tomadas contra as calúnias e eventuais irregularidades na divulgação dessas informações”

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