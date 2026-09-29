Quaest: Cleitinho tem 37% dos votos e Patrus, 18% pelo governo de MG
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29) mostra Cleitinho Azevedo (Republicanos) com 37% das intenções de voto para o governo de Minas Gerais. Patrus Ananias (PT) aparece em segundo lugar, com 18%.
A diferença entre os dois é de 19 pontos percentuais, superior à margem de erro da pesquisa, de três pontos para mais ou para menos.
Na comparação com o levantamento divulgado em 23 de setembro, Cleitinho permaneceu com 37%, enquanto Patrus foi de 16% para 18%.
Alexandre Kalil (PDT) aparece na terceira posição, com 9%, ante 8% anteriormente. A variação de três pontos está no limite da margem de erro. Mateus Simões (PSD) oscilou de 7% para 6%, enquanto Flávio Roscoe (PL) permaneceu com 5%.
Números para o 1º turno
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37% (eram 37% em 23 de setembro)
- Patrus Ananias (PT): 18% (eram 16%)
- Alexandre Kalil (PDT): 9% (eram 8%)
- Mateus Simões (PSD): 6% (eram 7%)
- Flávio Roscoe (PL): 5% (eram 5%)
- Gabriel (MDB): 2% (eram 2%)
- Ben Mendes (Missão): 2% (era 1%)
- Professor Túlio Lopes (PCB): 1% (era 1%)
- Rafael Duda (PSTU): 0% (era 0%)
- Henrique Áreas (PCO): 0% (eram 0%)
- Indira Xavier (UP): 0% (era 0%)
- Indecisos: 11% (eram 16%)
- Branco/nulo/não vai votar: 9% (eram 7%)
Os indecisos passaram de 16% para 11%, enquanto o percentual dos que afirmam votar em branco, anular ou não comparecer aumentou de 7% para 9%.
A pesquisa foi encomendada pela Globo e ouviu 1.506 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-02019/2026.
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