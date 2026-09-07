Quaest: desaprovação de vai sobe para 50%; aprovação fica em 43%

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (7) mostra que 50% dos eleitores desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 43% aprovam a atual gestão.

Na comparação com o levantamento divulgado em 2 de setembro, a desaprovação oscilou de 48% para 50%, enquanto a aprovação passou de 45% para 43%. As duas variações ocorreram dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Com o resultado, a diferença numérica entre os que desaprovam e os que aprovam o governo passou de três para sete pontos percentuais.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01720/2026.