Quaest: Fagundes lidera corrida ao governo de MT com 27%; Pivetta tem 23%

Pesquisa mostrou também Mauro Mendes e Janaína Riva à frente na disputa às duas cadeiras do Senado pelo estado

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) mostra Wellington Fagundes (PL) com 27% das intenções de voto, contra 23% do atual governador Otaviano Pivetta (Republicanos) na disputa ao governo do Mato Grosso.

Candidata do PSD ao cargo, Dra. Natasha aparece com 8% no levantamento.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Esta é a primeira sondagem do instituto para o governo matogrossense.

Os demais postulantes que pontuaram no levantamento da Quaest são:

Sargento Laudicério (Agir), com 2%;

Rafaell Milas (Missão), com 2%;

Maurício Coelho (Mobiliza), com 1%.

Brancos e nulos somaram 29%, enquanto os indecisos marcaram 8% das intenções de votos no Mato Grosso.

A Quaest realizou 804 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo MT-04846/2026.

Corrida ao Senado no MT

Os entrevistados também responderam em quais candidatos ao Senado Federal pretendem votar. Neste ano, os eleitores vão votar em dois nomes para a Câmara Alta do Legislativo federal.

Considerando a soma das respostas, na primeira e na segunda vaga, os nomes que pontuaram na pesquisa foram:

Mauro Mendes (União), com 24%;

Janaína Riva (MDB), com 18%;

Pedro Taques (PSB), com 8%;

Zé Medeiros (PL), com 6%;

Fávaro (PSD), com 5%;

Coronel Darwin (Democrata), com 2%;

Galvan (Avante), com 2%;

Professor Nelson Ferreira (Agir), com 2%;

Margareth Buzetti (PP), com 1%.

Brancos e nulos para o Senado no Mato Grosso somaram 7% das respostas, e os indecisos marcaram 25%.