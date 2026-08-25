Quaest: Fagundes lidera corrida ao governo de MT com 27%; Pivetta tem 23%
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) mostra Wellington Fagundes (PL) com 27% das intenções de voto, contra 23% do atual governador Otaviano Pivetta (Republicanos) na disputa ao governo do Mato Grosso.
Candidata do PSD ao cargo, Dra. Natasha aparece com 8% no levantamento.
A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Esta é a primeira sondagem do instituto para o governo matogrossense.
Os demais postulantes que pontuaram no levantamento da Quaest são:
- Sargento Laudicério (Agir), com 2%;
- Rafaell Milas (Missão), com 2%;
- Maurício Coelho (Mobiliza), com 1%.
Brancos e nulos somaram 29%, enquanto os indecisos marcaram 8% das intenções de votos no Mato Grosso.
A Quaest realizou 804 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo MT-04846/2026.
Corrida ao Senado no MT
Os entrevistados também responderam em quais candidatos ao Senado Federal pretendem votar. Neste ano, os eleitores vão votar em dois nomes para a Câmara Alta do Legislativo federal.
Considerando a soma das respostas, na primeira e na segunda vaga, os nomes que pontuaram na pesquisa foram:
- Mauro Mendes (União), com 24%;
- Janaína Riva (MDB), com 18%;
- Pedro Taques (PSB), com 8%;
- Zé Medeiros (PL), com 6%;
- Fávaro (PSD), com 5%;
- Coronel Darwin (Democrata), com 2%;
- Galvan (Avante), com 2%;
- Professor Nelson Ferreira (Agir), com 2%;
- Margareth Buzetti (PP), com 1%.
Brancos e nulos para o Senado no Mato Grosso somaram 7% das respostas, e os indecisos marcaram 25%.
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