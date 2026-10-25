Quais problemas mais pesam no voto entre Lula e Flávio Bolsonaro?

Violência lidera as preocupações dos eleitores, seguida por problemas na saúde, impostos, escolas e corrupção

A violência é o problema mais grave do Brasil para 43% dos eleitores, segundo pesquisa Gerp publicada pela Jovem Pan em 16 de outubro.

A falta de hospitais aparece em seguida, com 22%, e a falta de médicos é mencionada por 21%. Impostos altos aparecem com 17%, enquanto qualidade das escolas e corrupção são citadas por 16%.

Os temas ajudam a explicar por que segurança pública, saúde, custo de vida e funcionamento do Estado ocupam espaço central nas campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro na reta final.

A violência lidera a série da Gerp desde junho, embora tenha recuado de 56% para 43% no período. A preocupação com corrupção também caiu, de 42% em junho para 16% em outubro, enquanto temas de saúde e impostos ganharam peso na reta final.