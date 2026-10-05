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Política

Quando será o 2º turno? Quais estados empataram? Veja perguntas e respostas

Sete unidades federativas do país terão segundo turno; disputa pela Presidência será denifida entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)

Agência Brasil

Sete estados terão segundo turno, que será disputado no dia 25 de outubro
Sete estados terão segundo turno, que será disputado no dia 25 de outubro DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) irão disputar o segundo turno da eleição para presidente da República. Com isso, os eleitores voltam às urnas para o segundo turno no dia 25 de outubro de 2026 – um domingo.

Flávio terminou a apuração em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.103.033 votos. Lula ficou em segundo, com 45,16%, ou 53.870.724 votos.

A eleição presidencial é decidida em segundo turno quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. 

Em seis estados e no DF, a eleição para governador foi para o segundo turno, e também será decidida no dia 25 de outubro. 

Onde haverá 2º turno?

Acre

Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) 

Amazonas

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) 

Distrito Federal

Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT)

Espírito Santo

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço ficou com 34,06%.

Rio de Janeiro

Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD)

Rio Grande do Norte

Allyson (União) e Cadu de Lula (PT)

Tocantins

Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB)

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