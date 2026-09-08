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Política

Quem é Clariana Barão, aposta do DC para as eleições presidenciais de 2026

Chapa 100% feminina e primeira eleição sem Eymael como candidato marcam a campanha

Beatriz Lia

Clariana Barão
DC lança pré-candidatura de Clariana Barão à Presidência Reprodução/Instagram @clarianabr

Clariana Barão é candidata a presidente pelo Democracia Cristã (DC). Sua candidatura foi oficializada no dia 5 de agosto em convenção realizada pelo partido em São Paulo. A vice que compõe a chapa 100% feminina é a advogada Fabiana Torquato (DC). Sob o slogan “Proteger Hoje, Transformar o Amanhã”, a campanha foca na proteção de mulheres e crianças.

Sua candidatura é um marco no Democracia Cristã, afinal é a primeira vez desde a criação do partido que o escolhido para disputar a Presidência não é José Maria Eymael. Ele foi candidato seis vezes, em 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Em maio de 2026, Joaquim Barbosa se filiou ao DC e era cotado para ser o candidato do partido para as eleições presidenciais, mas acabou desistindo da candidatura por “falta de estrutura partidária”.

Clariana Zacarkim Barão nasceu em Cuiabá (MT), em 3 de abril de 1987. Além de política, ela é advogada formada pelo Centro Universitário de Várzea Grande e atual presidente do diretório estadual do Democracia Cristã em Mato Grosso.

Entre os destaques de sua trajetória, Clariana foi presidente da Comissão de Solidariedade e Assistência Social da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Várzea Grande (MT). Além disso, foi homenageada na 12ª edição do prêmio Top Empresarial pelo seu trabalho de assistência a crianças da comunidade de Várzea Grande. Ela também coordenou um grupo de voluntários que ajudou vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul em 2024.

A política é uma mulher branca, mãe solteira e declarou o total de R$1.820.760,17 em bens no Tribunal Superior Eleitoral. Entre os itens declarados estão três casas, de R$ 979.500,00, R$ 107.409,50 e R$ 90.933,51; um carro Land Rover Discovery Sport de R$ 376.006,08; um apartamento de R$ 261.759,38; uma fração de terreno de R$ 5.000,00 e um depósito em conta-corrente de R$151,70.

A legenda 100% feminina do DC não é a única das eleições de 2026. Além de Clariana Barão e a vice Fabiana Torquato, o partido Unidade Popular (UP) lançou Samara Martins à Presidência ao lado de Raquel Brício, em convenção nacional do partido na Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, em 26 de julho.

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