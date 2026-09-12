Quem é Dr. Furlan, candidato ao governo do Amapá nas eleições de 2026

Médico e ex-prefeito de Macapá foi reeleito em 2024 com 85% dos votos e deixou o comando da capital para disputar pela primeira vez o governo estadual

A disputa pelo Palácio do Setentrião representa a maior eleição da carreira de Furlan e sua primeira tentativa de governar o estado

Dr. Furlan (PSD) chega às eleições de 2026 depois de encerrar uma passagem pela Prefeitura de Macapá marcada por uma das maiores votações registradas nas capitais brasileiras em 2024. Médico e ex-deputado estadual, ele deixou o segundo mandato à frente da capital para disputar pela primeira vez o governo do Amapá.

Antônio Paulo de Oliveira Furlan nasceu na Costa Rica, onde seus pais estudavam na época, e possui nacionalidade brasileira. Criado no Amapá, seguiu a carreira médica antes de ingressar na política e tornou-se cardiologista.

A medicina continuou sendo um dos principais elementos de sua imagem pública mesmo depois da entrada na vida eleitoral. Em 2004, Furlan realizou a primeira cirurgia cardíaca do Amapá, episódio frequentemente citado em sua trajetória profissional. Sua estreia nas urnas ocorreu em 2010, quando foi eleito deputado estadual. Furlan conquistou um novo mandato na Assembleia Legislativa em 2014 e permaneceu por sete anos no Legislativo amapaense.

Chegada à Prefeitura de Macapá

Em 2020, Furlan deixou a Assembleia Legislativa para disputar a Prefeitura de Macapá. Na época filiado ao Cidadania, avançou ao segundo turno contra Josiel Alcolumbre (DEM). Furlan venceu a votação decisiva e assumiu a prefeitura em janeiro de 2021. A vitória colocou o médico pela primeira vez à frente de um cargo no Executivo e abriu uma nova fase em sua carreira política.

Durante o mandato, trocou novamente de partido e chegou ao MDB, legenda pela qual buscou a reeleição em 2024. Diferentemente da disputa anterior, não houve necessidade de segundo turno.

Reeleição com 85% dos votos

Furlan foi reeleito prefeito de Macapá em 6 de outubro de 2024 com 204.291 votos, equivalentes a 85,08% dos votos válidos. O resultado colocou sua votação entre as mais expressivas daquela eleição municipal e garantiu o segundo mandato ainda no primeiro turno.

A diferença em relação aos adversários transformou o resultado em um dos principais ativos políticos de Furlan para os anos seguintes. Mais de oito em cada dez votos válidos registrados na eleição para prefeito foram destinados à sua candidatura.

Naquela eleição, Furlan ainda estava no MDB e encabeçava uma coligação formada por MDB, Podemos, PSD, PSB e PRD. Mario Neto (Podemos) foi eleito vice-prefeito.

A vitória também ampliou a projeção de pessoas próximas ao então prefeito. Rayssa Furlan, sua mulher, que já havia disputado o Senado em 2022, manteve atuação política própria e voltou à corrida por uma das vagas da Casa em 2026. Furlan, por sua vez, não concluiria o segundo mandato para o qual havia sido eleito.

Da prefeitura à disputa estadual

Com a aproximação das eleições de 2026, Furlan passou a ser apontado como possível candidato ao governo do Amapá. Para entrar na disputa estadual, deixou o MDB e filiou-se ao PSD. A mudança partidária é importante para compreender a configuração da eleição. Furlan havia sido reeleito prefeito pelo MDB em 2024, mas é candidato ao governo pelo PSD em 2026.

Ele também deixou a Prefeitura de Macapá para tornar-se elegível ao novo cargo, encerrando uma passagem de pouco mais de cinco anos pelo comando da capital. Para a disputa estadual, Furlan escolheu Luciana Gurgel como candidata a vice-governadora. A chapa concorre pela coligação “Trabalhar para Transformar o Amapá”. A eleição coloca o ex-prefeito diretamente contra Clécio Luís (União Brasil), atual governador e também ex-prefeito de Macapá.

De Macapá para o Amapá

A disputa pelo Palácio do Setentrião representa a maior eleição da carreira de Furlan e sua primeira tentativa de governar o estado. A candidatura é sustentada principalmente pelo capital político acumulado durante os anos na Prefeitura de Macapá. A votação de 2024 tornou-se uma referência recorrente de sua campanha: Furlan deixou a administração municipal menos de dois anos depois de receber 85,08% dos votos válidos para permanecer no cargo.

Aos 53 anos na data prevista para a posse, Furlan chega à eleição depois de passar pela Assembleia Legislativa e por dois mandatos na prefeitura. Se vencer, completará uma trajetória que começou nas urnas em 2010 e que, em pouco mais de uma década e meia, o levou do Legislativo estadual à disputa pelo principal cargo do Executivo amapaense.