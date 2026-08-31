Quem é Júlio Delgado, candidato a vice-presidente de Augusto Cury nas eleições de 2026

Júlio Delgado foi o relator do processo que resultou na cassação do então deputado federal José Dirceu

Ao contrário de Augusto Cury (Avante), que está entrando agora na política brasileira, Júlio Delgado (Avante), escolhido por Cury para ser seu candidato à vice-presidência do Brasil, possui uma longa carreira na área, especialmente no estado de Minas Gerais, historicamente conhecido por ser fundamental nas eleições ao Planalto.

Quem é Júlio Delgado?

Natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Júlio Delgado tem 59 anos e é formado em Direito pela UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora).

Antes de chegar a seu primeiro mandato como deputado federal em 2002, Júlio assumiu uma vaga como suplente na Câmara, em 1999, na época pelo PMDB (atual MDB), e também foi secretário-adjunto da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Estado de Minas Gerais.

No Congresso, foi líder partidário do PPS (Partido Popular Socialista, hoje Cidadania), mas acabou indo para o PSB, após discordâncias com Roberto Freire, então presidente do partido. O delgado também foi membro da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, inclusive se candidatando à presidência da Casa Baixa, mas acabou sendo derrotado por Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN).

Dentre seus atos mais conhecidos, Júlio Delgado foi o relator do processo que resultou na cassação do então deputado federal José Dirceu.

Tentativa de ser prefeito

Em 2024, Delgado, pelo MDB, lançou sua candidatura a prefeito de Juiz De Fora (MG), mas acabou ficando em quarto lugar naquela eleição, que foi decidida no primeiro turno, com vitória de Margarida Salomão (PT).

Missões passadas por Augusto Cury

Quando foi anunciado por Augusto Cury como candidato à vice-presidência, Delgado já recebeu algumas missões importantes para desempenhar caso a dupla seja eleita para governar o Brasil a partir de 2027.

Confira os pedidos de Cury:

Mudar o regime presidencialista para o semipresidencialista, implementando o cargo de primeiro-ministro;

Pôr fim ao mandato vitalício dos ministros do Supremo Tribunal Federal e reduzi-los para 8 anos, além de ser necessário ter a idade mínima de 50 anos e não poder estar filiado a partidos políticos há no mínimo 5 anos.

Transformar o cargo de ministro das Relações Exteriores em um secretário de Estado.

Patrimônio declarado

O candidato a vice-presidência declarou um patrimônio total de R$3.520.000,00, constituído por dois apartamentos, um em Juiz de Fora, do qual obtém 50% que consistem em R$400.000,00 e outro em Belo Horizonte, que vale R$1.500.000,00. Além desses imóveis, o político também tem uma casa em Ouro Preto, avaliada em R$1.500.000,00 e um automóvel de R$120.000,00.

Eleições anteriores de Júlio Delgado