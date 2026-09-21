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Política

Renan Santos repete ter sido prejudicado pelo TSE e chama Dias Toffoli de ‘moleque’

Toffoli havia suspendido a campanha do candidato à Presidência pelo Missão alegando que 16 perfis nas redes socias ligadas a Renan foram informados fora do prazo

Estadão Conteúdo

Renan Santos participa de carreata e adesivaço em São Paulo
Candidato à Presidência Renan Santos THEO DAOLIO/MODUSFOCUS/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato à presidência da República Renan Santos (Missão) voltou a criticar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o impediu, durante um período curto, de fazer propaganda eleitoral digital e participar de debates e entrevistas. Durante entrevista ao SBT Brasil, o candidato chamou o ministro Dias Toffoli de “moleque” por ter publicado a decisão e a revertido posteriormente.

Toffoli havia suspendido a campanha de Renan Santos no final de agosto. Segundo o ministro, 16 perfis nas redes sociais ligadas ao candidato foram informados ao TSE fora do prazo, o que seria “indício de fraude à lei”.

“Dias Toffoli me prejudicou. Sim, foi de propósito. Sim, foi uma vingança por ter organizado quatro manifestações pedindo a cabeça dele pelo envolvimento óbvio dele no escândalo do Banco Master”, afirmou o candidato.

Ele disse, ainda, que o prejuízo causado foi “enorme”, uma vez que ele teria ficado um dia e meio sem poder se comunicar e ter desengajado o algoritmo das redes sociais dele.

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