Quem é Patrus Ananias, candidato de Lula ao governo de Minas Gerais

Político já foi foi vereador, prefeito de Belo Horizonte e deputado federal, agora, tenta, pela primeira vez, conseguir chegar ao governo do Estado

Patrus Ananias (PT), de 74 anos, é a aposta de Lula para o governo de Minas Gerais. Nascido em 21 de janeiro de 1952 na cidade de Bocaiúva, é velho conhecido da política brasileira. Já foi vereador, prefeito de Belo Horizonte e deputado federal, agora, tenta, pela primeira vez, conseguir chegar ao governo do Estado.

Candidato do Partido dos Trabalhadores, Patrus Ananias é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e especializado em Poder Legislativo pela PUC-Minas. Atua como professor de Introdução ao Estudo de Direito na Faculdade Mineira de Direito da PUC-Minas e pesquisador da Escola Legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Vida política

Apoiado por Lula, ele aparece na segunda posição nas pesquisas eleitorais de inteção de votos para o cargo.

Patrun Ananias foi o detender por duas década do título de deputado mais votado no Brasil. Recebeu mais de 520 mil votos, sendo superado em 2022 por Nikolas Ferreira, que receu 1,47 milhões de votos. Essa é a segunda vez que vai disputar, diretamente, o governo de Minas Gerais. Na primeira vez, ficou em terceiro lugar. Como vice, também não conseguiu ser eleito. Agora, tenta quebrar essa sequência negativa de corria ao governo.

Apesar da estreia na corrida eleitoral só ter ocorrido em 1988, desde 1970 participava de movimento políticos e sociais que resultou na fundação do Partido dos Trabalhadores (PT).

Como prefeito de Belo Horizonte, foi responsável pela implementação do Orçamento Participativo e as pioneiras políticas de combate à fome e à desnutrição, como a implantação do Restaurante Popular. Também priorizou em seu governo as políticas públicas e obras nas áreas de educação, saúde e infraestrutura urbana.

Em 2004, foi convocado pelo presidente Lula para implantar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), cargo em que permaneceu até 2010. Foi nesse perído em que participou do processo de consolidação do Programa Bolsa Família e uma rede de políticas públicas sociais para combater a fome, a desnutrição, a miséria e a pobreza no país.

Divulgação/Site/Patrus Ananias

O que dizem as pesquisas?

Pesquisa do Real Time Big Data, divulgada no dia 27 de agosto, mostra que Cleitinho (Republicanos) é o favorito ao cargo de governado de Minas Gerais. Ele aprece ocm 15 pontos de diferença para o segundo colocado Patrus Ananias (PT), que aparece com 15% das intenções de votos. Em terceiro lugar vem Alexandre Kalil, com 13%.

Cleitinho (Republicanos) – 33%

Patrus Ananias (PT) – 15%

Alexandre Kalil (PDT) – 13%

Mateus Simões (PSD) – 11%

Gabriel Azevedo (MDB): 7%

Flávio Roscoe (PL): 5%

Ben Mendes (Missão): 3%

Indira Xavier (UP): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 6%

O levantamento ouviu 2. 000 eleitores do estado entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.