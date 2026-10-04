Quem foi eleito senador? Acompanhe a apuração das Eleições 2026

Veja a apuração para senador e acompanhe os candidatos mais votados nas Eleições 2026

A apuração das Eleições 2026 mostra o desempenho dos candidatos ao Senado em todo o Brasil. A Jovem Pan acompanha a evolução dos votos durante a atualização dos resultados.

A página reúne as disputas estaduais pelas vagas da Casa Alta.

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