Quem foi eleito senador? Acompanhe a apuração das Eleições 2026
A apuração das Eleições 2026 mostra o desempenho dos candidatos ao Senado em todo o Brasil. A Jovem Pan acompanha a evolução dos votos durante a atualização dos resultados.
A página reúne as disputas estaduais pelas vagas da Casa Alta.
Para acompanhar os resultados para senador, clique aqui.
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