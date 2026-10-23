‘Quem governa o Brasil: você ou o Google?’, questiona Flávio a Lula

Pergunta foi feita após o mandatário pedir, sempre que possível, que as pessoas que estavam assistindo o debate checassem as informações na plataforma

O senador Flávio Bolsonaro questionou nesta terça-feira (23) quem é que governa o Brasil, se é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o Google. O questionamento veio depois do mandatário pedir, sempre que possível, que as pessoas consultassem a plataforma para que checasse as informações que estavam sendo faladas durante o debate, para conferir a veracidade.

A declaração foi dada durante o primeiro bloco do debate da Globo, que é dividido em quatro parte e ficou marcado pelos candidatos apresentando propostas para cada região do Brasil. Começando com infraestrutuea, em que o Flávio Bolsonaro disse que o Brasil voltou a ser um cemitério de obras, devido a quantidade de obras paradas no país. O petista, rebateu o senador, dizendo que ele conhece pouco o país, porque nenhum outro governo se investiu tanto em infraestrutura com os nossos últimos anos quanto em seu terceiro mandato.

“Com a participação de todos os governadores, inciamos program de mais de um trilhão, criando hidrovias, estradas e aeroportos”, disse o mandatário, ao dizer que Flávio é uma pessoa que só consegue decorar, mas não consegue aprender.

Em relação ao salário-mínimo, questionado por Lula, Flávio trouxe para a discussão a proposta de tarifa zero anunciada pelo presidente, da qual o senador havia criticado a medida durante uma live no dia 15 de outubro. No debate, ele disse ser a favor do projeto que prevê tarifa zero aos finais de semana.

Flávio também prometeu reajustar a aposentadoria acima da inflação. Lula, por sua vez, diz que o candidato não conhece o Brasil, e que a única coisa que ele conhece do Amazonas é das pessoas que morreram por falta de oxigêncio e Jair Bolsonaro rindo das pessoas que estavam morrendo e passando por difivuldades.

O debate foi marcado pelo presidente Lula pedindo, sempre que possível, pedindo para que as pessoas consultem o google para chegar as informações que estavam sendo faladas por Flávio, o que fez o senador questionar: “Quem governa o Brasil: você o o Google? Porque tudo você manda perguntar para o Google”, declarou.

Em relação ao Nordeste, o senador disse que a região não se trata de um problema para o Brasil, e sim, de uma solução. “Serei o candidato mais nordestido que existe”, disse. Em resposta, Lula disse que o “Nordeste é tratado com desdém”, e como nordestino, ele quer que a região seja tratada com condições como qualquer outra do País.