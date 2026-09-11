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Política

Raquel Lyra venceria João Campos em eventual 2º turno ao governo de PE, diz Datafolha

Pesquisa mostrou também que os candidatos lideram as intenções de voto em primeiro turno

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Raquel Lyra e João Campos, candidatos em PE.
Raquel Lyra manteve as intenções de voto da rodada anterior, e e João Campos oscilou dois pontos percentuais Reprodução

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) mostrou que a governadora Raquel Lyra (PSD) venceria o ex-prefeito de Recife João Campos (PSB) em eventual segundo turno. A atual chefe do Executivo registra 51% na simulação, contra 44% do presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Raquel Lyra e João Campos aparecem isolados na projeção de primeiro turno. A governadora tem 47% das intenções de voto. O ex-prefeito soma 42%.

Empatados com 1% estão:

  • Ivan Moraes (PSOL);
  • Professora Camila (UP);
  • Renan Hallais (Missão).

Guilherme Fonseca (PSTU), Victor Assis (PCO) e Professor Jeremias do Banco (Democratas) não pontuaram. Brancos e nulos correspondem a 6%. São 2% os indecisos.

A candidatura do Professor Jeremias do Branco foi indeferida. No entanto, ele aguarda julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ante a rodada anterior, de 21 de agosto, Raquel Lyra manteve o mesmo percentual. Já João Campos oscilou dois pontos percentuais.

De 8 a 10 de setembro, o Datafolha entrevistou 1.204 pessoas presencialmente. A margem de erro é de três pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE em 5 de setembro com o número PE-04411/2026.

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