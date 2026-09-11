Raquel Lyra venceria João Campos em eventual 2º turno ao governo de PE, diz Datafolha

Pesquisa mostrou também que os candidatos lideram as intenções de voto em primeiro turno

Raquel Lyra manteve as intenções de voto da rodada anterior, e e João Campos oscilou dois pontos percentuais

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) mostrou que a governadora Raquel Lyra (PSD) venceria o ex-prefeito de Recife João Campos (PSB) em eventual segundo turno. A atual chefe do Executivo registra 51% na simulação, contra 44% do presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Raquel Lyra e João Campos aparecem isolados na projeção de primeiro turno. A governadora tem 47% das intenções de voto. O ex-prefeito soma 42%.

Empatados com 1% estão:

Ivan Moraes (PSOL);

Professora Camila (UP);

Renan Hallais (Missão).

Guilherme Fonseca (PSTU), Victor Assis (PCO) e Professor Jeremias do Banco (Democratas) não pontuaram. Brancos e nulos correspondem a 6%. São 2% os indecisos.

A candidatura do Professor Jeremias do Branco foi indeferida. No entanto, ele aguarda julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ante a rodada anterior, de 21 de agosto, Raquel Lyra manteve o mesmo percentual. Já João Campos oscilou dois pontos percentuais.

De 8 a 10 de setembro, o Datafolha entrevistou 1.204 pessoas presencialmente. A margem de erro é de três pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE em 5 de setembro com o número PE-04411/2026.