RealTime Big Data: Juliana Brizola e Zucco empatam tecnicamente em 2º turno no RS

No confronto direto entre os líderes, Juliana Brizola empata tecnicamente com Zucco no limite da margem de erro. A pedetista marca 45% das intenções de voto contra 41% do candidato do PL. Brancos e nulos somam 7%, e indecisos são 7%

A corrida para o governo do Rio Grande do Sul tem Juliana Brizola (PDT) na liderança isolada do primeiro turno, com 38% das intenções de voto. O levantamento, divulgado nesta terça-feira (25), mostra a pedetista à frente de Zucco (PL), que aparece com 32%. Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, não há empate técnico entre os líderes.

Na sequência da disputa estadual estimulada, Gabriel Souza (MDB) soma 19%, seguido por Marcelo Maranata (PSDB), que registra 4% da preferência do eleitorado. Entre os demais nomes, os que pretendem votar em outros candidatos representam 1%. Votos em branco e nulos somam 3%, mesmo percentual dos que não souberam ou não quiseram responder (3%).

Cenários de 2º turno

Em eventuais simulações de segundo turno, a disputa fica mais estreita. No confronto direto entre os líderes, Juliana Brizola empata tecnicamente com Zucco no limite da margem de erro. A pedetista marca 45% das intenções de voto contra 41% do candidato do PL. Brancos e nulos somam 7%, e indecisos são 7%.

Quando o cenário opõe o candidato do PL ao do MDB, Zucco aparece com 43% dos votos, superando Gabriel Souza, que fica com 38%. Já em uma simulação entre a pedetista e o emedebista, Brizola lidera com 48% da preferência dos gaúchos, deixando Souza mais atrás, com 35%.

Índices de rejeição

O relatório também identificou os gargalos dos pré-candidatos. O deputado Zucco lidera a rejeição com 41%, índice daqueles que afirmam que não votariam nele de forma alguma. Logo atrás, Juliana Brizola é rejeitada por 38% do eleitorado, seguida por Gabriel Souza (25%) e Marcelo Maranata (20%).

A pesquisa aproveitou para avaliar a percepção da população sobre o executivo estadual. A gestão do atual governador Eduardo Leite é aprovada por 56% dos entrevistados. Por outro lado, 38% desaprovam o trabalho no estado, enquanto 6% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 20 a 24 de agosto de 2026, por meio de entrevistas estruturadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por iniciativa própria e está registrado no TSE sob o protocolo RS-09640/2026.