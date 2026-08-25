RealTime Big Data: Van Hattem e Manuela d’Avila empatam pelo Senado no RS

A corrida pelas duas cadeiras do Senado no Rio Grande do Sul apresenta um cenário altamente fragmentado e de empate técnico na liderança. Divulgada nesta terça-feira (25), a pesquisa aponta que Marcel Van Hattem (Novo) e Manuela D’Ávila (PSOL) dividem o topo.

Considerando o cenário de primeiro voto, ambos os candidatos aparecem com exatos 23% das intenções. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, os nomes configuram um empate estatístico no limite da preferência do eleitorado.

No cenário de votos consolidados, Van Hattem tem 20% e a candidata psolista registra 19%. A disputa segue apertada com Sanderson (PL), marcando 17%. Entre os demais nomes, Pimenta (PT) e Rigotto (MDB) têm 15% cada, seguidos por Frederico Antunes (PSD), com 5%.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 20 a 24 de agosto de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo RS-09640/2026.

