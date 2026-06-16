RealTime/BigData: Derrite e Tebet lideram disputa ao Senado por SP

Pesquisa mostra equilíbrio entre os principais nomes em três cenários testados para as duas vagas paulistas na Casa Alta

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira (16) uma pesquisa que mostra Guilherme Derrite (PP) e Simone Tebet (PSB) tecnicamente empatados na liderança das intenções de voto para as duas vagas em disputa para o Senado pelo estado de São Paulo nas eleições de 2026.

Os pré-candidatos são mencionados pela maior parte do eleitorado há 110 dias das eleições. Na sequência, em empate técnico com os líderes ou entre si, aparecem os nomes de Marina Silva (Rede), Ricardo Salles (Novo), Márcio França (PSB) e André do Prado (PL).

A pesquisa testou três cenários de primeiro e segundo voto para senador pelo estado de São Paulo. Como cada entrevistado poderia citar até dois nomes, o resultado apresenta o consolidado dos dois votos reduzidos para 100%.

Primeiro cenário

No primeiro levantamento estimulado, Guilherme Derrite e Simone Tebet dividem a liderança técnica, seguidos por Marina Silva, que também aparece em empate técnico.

Guilherme Derrite (PP): 17%

Simone Tebet (PSB): 16%

Marina Silva (Rede): 14%

Ricardo Salles (Novo): 12%

André do Prado (PL): 10%

Paulinho da Força (Solidariedade): 7%

Segundo cenário

Ao testar o nome de Márcio França no lugar de Marina Silva, a pesquisa aponta um empate entre Tebet e Derrite na primeira posição. Ricardo Salles e Márcio França também aparecem empatados tecnicamente na sequência.

Simone Tebet (PSB): 17%

Guilherme Derrite (PP): 17%

Ricardo Salles (Novo): 12%

Márcio França (PSB): 12%

André do Prado (PL): 10%

Paulinho da Força (Solidariedade): 8%

Terceiro cenário

Em uma configuração sem o nome de Simone Tebet, Guilherme Derrite e Marina Silva aparecem empatados tecnicamente na frente. Ricardo Salles e Márcio França mantêm o empate técnico na disputa pela sequência das intenções de voto.

Guilherme Derrite (PP): 17%

Marina Silva (Rede): 15%

Ricardo Salles (Novo): 12%

Márcio França (PSB): 12%

André do Prado (PL): 10%

Paulinho da Força (Solidariedade): 8%

O instituto Real Time Big Data entrevistou 2.000 pessoas no estado de São Paulo, de 13 a 15 de junho. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número SP-09734/2026.