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Reeleito na BA, Jerônimo vai com Rui e Wagner a Brasília para discutir 2º turno com Lula

Na Bahia, Lula recebeu 66,17% dos votos válidos, contra cerca de 28,53% de Flávio

Estadão Conteúdo

Lula em ato político na Bahia
Lula em ato político na Bahia Foto: JOãO AURéLIO/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Reeleito governador da Bahia no primeiro turno, Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou nesta segunda-feira, 5, que viajará ainda hoje a Brasília com Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), eleitos para as duas vagas do Estado no Senado, para discutir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a estratégia para o segundo turno presidencial.

O governador descreveu a eleição de domingo, 4, como “duas lutas no mesmo ringue”: a disputa nacional ao lado de Lula e o enfrentamento do legado carlista do adversário na Bahia.

Disse que a campanha estadual buscava “banir de uma vez por todas qualquer tipo de herança de perversidade ou de malvadeza na Bahia”.

“Nós hoje já vamos a Brasília, eu, Rui e Wagner, para ouvir qual é a mensagem do presidente Lula, qual é o plano que ele está montando. Nós vamos fazer a nossa ajuda no que for preciso no Brasil inteiro”, afirmou ele, em entrevista à rádio Metrópole, em Salvador.

Na Bahia, Lula recebeu 66,17% dos votos válidos, contra cerca de 28,53% de Flávio, e foi o mais votado em 413 dos 417 municípios. Apesar da ampla vantagem, o desempenho proporcional ficou 3,56 pontos percentuais abaixo dos 69,73% obtidos pelo presidente no primeiro turno de 2022.

“Vamos correr trecho até o dia 25, para reeleger o presidente Lula. Quero dizer ao meu povo, ao povo da Bahia, que a Bahia tem que dar uma resposta grandiosa para a gente não passar o que o Rui passou”, afirmou o governador.

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