Serei o carioca mais nordestino que você já viu na face da Terra, diz Flávio Bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (23) que será “o carioca mais nordestino que já pisou na face da Terra”. O parlamentar deu declaração durante debate promovido pela TV Globo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perguntou a Flávio qual era a proposta do senador para a região Nordeste. Em resposta, o parlamentar disse que “Nordeste não é problema, é solução”.
Flávio também acrescentou: “Eu vou ser o carioca mais nordestino que você já viu na face da Terra”.
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