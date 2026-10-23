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Serei o carioca mais nordestino que você já viu na face da Terra, diz Flávio Bolsonaro

O senador deu declaração durante o debate da 'TV Globo' durante questionamentos sobre a região

Jovem Pan

Flávio Bolsonaro durante debate na 'TV Globo'
Flávio Bolsonaro durante debate na 'TV Globo' Reprodução/Globoplay

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (23) que será “o carioca mais nordestino que já pisou na face da Terra”. O parlamentar deu declaração durante debate promovido pela TV Globo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perguntou a Flávio qual era a proposta do senador para a região Nordeste. Em resposta, o parlamentar disse que “Nordeste não é problema, é solução”.

Flávio também acrescentou: “Eu vou ser o carioca mais nordestino que você já viu na face da Terra”.

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