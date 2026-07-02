STF entra em recesso e caso Master fica para o 2º semestre

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou oficialmente o seu recesso judiciário nesta quinta-feira (2), o que significa que a continuidade de processos como o do caso do Banco Master ficará para o segundo semestre. Com a suspensão dos prazos até o dia 31 de julho, o tribunal funcionará em regime de plantão para atender medidas urgentes, sob o comando do ministro Edson Fachin na primeira quinzena e do ministro Alexandre de Moraes na segunda.

Apesar da pausa, alguns magistrados decidiram manter as atividades em seus gabinetes. É o caso de André Mendonça, relator das investigações que envolvem o Banco Master. Além dele, os ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino e Nunes Marques também optaram por não tirar recesso integral.

Antes da interrupção dos trabalhos, o STF apresentou um balanço do primeiro semestre, registrando cerca de 700 mil decisões proferidas, das quais 11 mil foram colegiadas.

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